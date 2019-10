Luca Zidane: "No me arrepiento de salir del Real Madrid"

Luca Zidane: "No me arrepiento de salir del Real Madrid"

Luca Zidane, portero del Racing de Santander, declaró este lunes que no se arrepiente de haber salido del Real Madrid porque "quería dar el paso" de jugar en otro equipo para "demostrar" lo que vale y, sobre su posible vuelta al club blanco, dijo que "dentro de unos años se verá" porque ahora está "a gusto" en la ciudad cántabra.

El joven portero francés, que pertenece al Real Madrid, está disfrutando de la titularidad en el Racing de Santander, en el que juega cedido por una temporada.

"Los resultados no se están dando como queremos, pero estamos en una buena dinámica y espero que vayan a más", dijo Zidane, que recalcó en varias ocasiones que está "muy a gusto" en Santander.

"Estoy muy contento de estar en este gran club porque la gente me ha recibido muy bien. Ha sido un cambio grande, pero me siento muy bien. No me arrepiento de haber salido del Real Madrid. Sé que era un paso importante y quería darlo porque me hacía falta estar en un equipo profesional, jugar y demostrar lo que valgo", destacó en un acto publicitario en Madrid.

Sobre su posible vuelta al Real Madrid, que en principio se tiene que producir al acabar la cesión, Luca Zidane dijo: "Lo que pueda pasar en unos años ya se verá. Entiendo que es normal que me pregunten por el Real Madrid, pero no voy a entrar. Solo digo que al equipo lo veo bien y, aunque no se han dado los resultados en Liga de Campeones, confío en la plantilla".

Por último, Luca fue preguntado por su padre, Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, aunque su respuesta fue tajante: "No voy a opinar de ese tema".