Guti, ya en Almería, debuta con picadores

José María Gutiérrez 'Guti' se estrenará este martes como primer entrenador en el banquillo del Almería UD, lo que supone, en términos taurinos, el debut con picadores en solitario de quien hasta ahora sólo había dirigido en divisiones inferiores y había sido, hasta el pasado mayo, segundo del Besiktas turco.



Guti, quien sustituye en el banquillo del Almería al portugués Pedro Emanuel, es la apuesta el jeque catarí Turki Al-Sheikh para comandar su proyecto una vez que ha prescindido del técnico luso pese a que tiene al equipo clasificado en segunda posición de la división de plata, con veinticuatro puntos.



José María Gutiérrez Hernández, 'Guti' en los carteles, se ha fogueado en los banquillos del alevín A y los juveniles B y A del Real Madrid entre 2013 y 2018, cuando fichó como segundo entrenador del Besiktas, club en el que finalizó su carrera como futbolista en 2011 tras veinticuatro años en la entidad madridista.



Nacido en Torrejón de Ardoz (Madrid) el 31 de octubre de 1976, Guti ingresó con nueve años en los infantiles del Real Madrid y, tras pasar por todas las categorías, fue el argentino Jorge Valdano quien lo hizo debutar con el primer equipo en partido de Liga el 2 de diciembre de 1995 frente al Sevilla FC.



Desde ese momento, fue un jugador de club, no en balde es uno de los diez que más veces ha vestido la camiseta blanca con 542 partidos en los que hizo gala de una gran irregularidad adobada destellos geniales como el taconazo con el que le sirvió en bandeja un gol a Karim Benzema un 30 de enero de 2010 ante el Deportivo.



En su haber, antes de salir rumbo a Turquía, hay cinco Ligas, tres Ligas de Campeones (1998, 2000 y 2002), las Intercontinentales de 1998 y 2002, la Supercopa de Europa de 2002 y tres Supercopas de España, además de una impronta de jugador tan genial como problemático con algunos de sus entrenadores.



El último de estos episodios fue con el chileno Manuel Pellegrini a raíz de unas duras palabras del jugador en el intermedio de la derrota frente al Alcorcón en partido de Copa en octubre de 2009, el partido conocido como el 'alcorconazo'.



Pese a que su contrato expiraba en junio de 2011, el segundo capitán desde 2003 salió de la entidad blanca en julio de 2010, después de que el nuevo entrenador blanco, el portugués José Mourinho, no contara con él, para fichar por dos temporadas por el Besiktas turco, dirigido por Bernd Schuster.



Con el Besiktas conquistó la Copa de Turquía el 11 de mayo de 2011 y en noviembre de ese año alcanzó un acuerdo para dejar el equipo, con el que tenía contrato hasta finales de mayo de 2012.



Tras desechar distintas ofertas en España y en otros países para seguir en activo, colgó las botas, completó su formación como entrenador y regresó al Real Madrid para trabajar en la cantera como entrenador del alevín A desde finales de agosto de 2013.



En enero de 2016, coincidiendo con los movimientos en el equipo de entrenadores que llevó a Zinedine Zidane a dirigir la primera plantilla, pasó a dirigir al juvenil B, del que hasta entonces se encargaba Santiago Solari, y en el verano de 2016 pasó al juvenil A, hasta entonces dirigido por el argentino.



Con la salida de Zidane del banquillo blanco al finalizar la temporada 2017-18, algunos, entre ellos el entrenador francés, lo vieron capacitado para ocupar ese puesto, que finalmente fue para Julen Lopetegui, exseleccionador español y actual técnico del Sevilla.



En julio de 2018 decidió dejar el Real Madrid y regresar al Besiktas como segundo entrenador de Senol Günes, etapa a la que puso punto final en mayo de este año.



Internacional en catorce ocasiones entre 1999 y 2005, Guti ha compatibilizado el fútbol con su presencia en los medios de comunicación, deportivos y no, lo que le convirtió en uno de los personajes más mediáticos del fútbol de finales del siglo pasado y comienzos del actual.



Comentarista deportivo desde 2011, en noviembre de 2012 colaboró en un espacio televisivo de crónica social masculina con la sección 'Gutinews' y, desde febrero de 2013, fue jurado en el concurso televisivo 'Splash, famosos a la piscina': ahora será él el juzgado por otros.





?? ?? @Guty14Haz is in Almería! He will take charge of training this evening ? ?? pic.twitter.com/Z5I7N6JGiN