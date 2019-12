Blanco (COE) dice que no se pueden consentir "ataques racistas" en un campo

Madrid, 16 dic (EFE).- El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, consideró que "no se pueden consentir ataques racistas" en un partido de fútbol, en referencia a los insultos al futbolista ucraniano del Albacete Román Zozulya que generaron la suspensión este domingo del Rayo Vallecano-Albacete.



Blanco se refirió a este asunto al ser preguntado tras su intervención en la Asamblea General de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por esta situación, provocada por parte de los aficionados del Rayo Vallecano que llamaron "puto nazi" al futbolista en el partido de ayer en el Estadio de Vallecas.



"Yo creo que cuando vamos a un partido de fútbol vamos a ver fútbol, no se pueden consentir ataques racistas, estamos hablando de dos equipos que van a ganar. El deporte tiene un campo, el de la competición, el entendimiento y el respeto, todo lo que se desvía de eso hay que atacarlo y combatirlo con todos los medios de la ley", agregó.



Para el presidente del Comité Olímpico Español, si se repiten este tipo de actos, deben anularse los encuentros, como se produjo al descanso del Rayo-Albacete tras los gritos contra Zozulya en la primera parte.



"Si estos hechos se repiten, los organismos correspondientes tienen que poner los medios, si hay que anular partidos se anularán, no podemos permitir que un campo vaya contra personas, no tengo dudas de que los responsables tomarán las medidas oportunas para que no se repita o que tenga la sanción correspondiente", añadió.