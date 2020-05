Hugo Vallejo: "Cuando surgió el Real Madrid, estaba flipando"

A Coruña, 24 may (EFE).- Desde la ventana de su piso de A Coruña, el extremo Hugo Vallejo, que tiene 20 años, se adapta a la llamada 'nueva normalidad'. Posa para una fotografía tomada con teleobjetivo y atiende a EFE de manera telemática para cumplir el protocolo de LaLiga, que ya tiene fecha de vuelta, "un alivio" para los que, como él, tienen hambre de fútbol.



Vallejo nació en Granada, donde dio los primeros pasos con el balón, fichó por el Málaga en la adolescencia, debutó con el equipo principal en Segunda División con 18 años y este curso disputó cinco de los seis primeros encuentros en la categoría de plata antes de verse relegado de nuevo al filial, en Tercera, un 'descenso' que, sin embargo, le catapultó.



Tal vez por eso, y pese a que había recibido el interés de varios grandes de LaLiga, la llamada del club blanco le dejó "flipando". Aceptó en el mercado invernal y fichó por el Deportivo, donde forja su carrera al amparo de Fernando Vázquez como paso previo para ponerse a las órdenes de Zinedine Zidane.



Pregunta: ¿Que el Gobierno haya autorizado la vuelta del fútbol el 8 de junio supone un "poco" de alivio para los jugadores?



Respuesta: Un poco sí, porque estamos entrenando mucho, por lo menos nosotros, metiendo mucha carga física y si lo vas alargando, al final se te meten dos meses de pretemporada, así que, por lo menos sabiendo que empieza en esas fechas, podemos adaptar mejor los entrenamientos.



P.- Siguen trabajando por turnos, en grupos reducidos, ¿le ha resultado complicado?



R.- Sí, pero ahora mismo, ya entrenando siete u ocho juntos, se hace más ameno. Cuando estábamos entrenando individualmente no hacíamos ni rondos, ni posesiones ni partidillos como normalmente, pero yo lo llevo bien. Aunque no entrenes con todos, los ves.



P.- ¿Qué fue lo que más extrañó en el confinamiento, antes de retomar los entrenamientos?



R.- A mi familia. A mis padres y mi hermana. A ver si pronto nos podemos ver (ellos están en Granada). Como no dieron permiso para irnos, pues tampoco me iba a quedar solo y me fui a Brión con mi novia.



P.- ¿El protocolo de LaLiga les da seguridad o sienten algo de miedo?



R.- Nosotros estamos cumpliendo todo lo que nos dicen y supongo que cada uno tendrá algún tipo de miedo e inseguridad. Lo llevamos bien.



P.- Al Dépor el parón le pilló en puestos de descenso, ¿supone una presión extra tener que salir de ahí cuanto antes por si LaLiga no puede finalizar?



R.- Es una presión porque al final somos un equipo que no debemos de estar ahí, pero creo que lo vamos a sacar adelante.



P.- ¿Cómo es Fernando Vázquez, su actual entrenador?



R.- Es un entrenador peculiar y a los jóvenes, sobre todo, nos mete mucha caña, está encima de nosotros, y es bueno saber que te meten caña y te ayuden a crecer. No tengo queja.



P.- Dentro de lo malo, tras el parón empieza de cero, ¿eso es una ventaja al haber llegado en el mercado de invierno?



R.- Se podría decir que me da un poco de ventaja. Entreno con el objetivo de tener los máximos minutos posibles. Hay mucha carga física y el entrenador va a necesitar a todos.



P.- ¿Qué valoración hace de estos meses en A Coruña?



R.- Estoy encantado con la ciudad, la gente, que es súper simpática, súper agradable, y en el vestuario me siento muy a gusto.



P.- Llegó cedido por el Real Madrid, ¿cómo reacciona uno cuando le llama un club así?



R.- Estaba flipando. Estaba en el filial del Málaga, en Tercera, y cuando me lo dijeron pensé: como esto salga, he triunfado. Para mí es un sueño jugar allí y esperemos que dure muchos años.



P.- Por lo que me llegó de su entorno, también tenía detrás a Barça, Atlético, Valencia? Pudo elegir.



R.- Estaba flipando porque tener esos equipos y, por decirlo así, poder elegir, fue un privilegio. Hemos cogido la mejor opción y estoy muy contento.



P.- ¿Qué fue lo que desniveló la balanza en su decisión?



R.- Pues cómo es el Real Madrid, un club muy grande, y pertenecer a él te da caché. Nos dieron confianza y eso hizo que nos decantáramos.



P.- ¿Ayudó que además incluyera la cesión al Deportivo?



R.- Sí, porque venía de jugar en el filial en Tercera, viene el Madrid y aparte me consigue una cesión a un club histórico como el Deportivo.



P.- En el Real Madrid, en su puesto hay jugadores como Hazard, Asensio, ¿quién es su referente ahí?



R.- Sobre todo, Hazard. Me encanta su regate, es muy completo en general y Benzema me gusta de siempre, es un delantero con mucha calidad y elegancia.



P.- ¿Qué me dice de Zidane?



R.- Qué decir de él, si es más mítico? No sé cómo será en el vestuario, pero con la experiencia que tiene, lo que te diga te va a ayudar siempre.



P.- A medio plazo, en unos meses, ¿dónde se ve, en el Deportivo otro año cedido, en el Real Madrid, en otro equipo?



R.- Mis agentes lo tendrán que ver. Todavía no sé nada. Si me proponen seguir un año en el Deportivo no lo vería mal porque estar en Segunda en un gran club y tengo que coger confianza y minutos, así que si lo hago aquí creo que voy a crecer mucho. Si a todos nos viene bien que me quede aquí, lo haremos; si no, buscaremos otra solución.



Carlos Alberto Fernández