Iraola: "Con Marcelo Bielsa viví partidos y noches que no se olvidarán"

Andoni Iraola afronta una nueva etapa profesional como entrenador del Rayo Vallecano, un "club con mucha personalidad y una identidad propia, algo difícil de conseguir" en el fútbol. Antes, en su larga trayectoria como futbolista, vivió con el Athletic Club de Bilbao "partidos y noches que no se olvidarán, muchas" con el argentino Marcelo Bielsa.



Iraola (Usurbil, Guipúzcoa, 1982) lleva toda la vida ligada al fútbol. Como jugador disputó 510 partidos oficiales con el Athletic y disputó en 2012 la final de la Liga Europa. Vistió la camiseta de la selección española en siete ocasiones y se retiró en 2016 en el New York City junto a Frank Lampard, David Villa y Andrea Pirlo.



Como entrenador, inició su trayectoria en el AEK Larnaca, con el que disputó la Liga Europa y ganó en 2019 la Supercopa de Chipre. La pasada campaña dirigió al Mirandés, al que llevó a la semifinal de la Copa del Rey. Su tercer proyecto como técnico es en el Rayo, con el que tiene el reto de pelear por el ascenso a Primera.



P: ¿Qué tal estos dos primeros meses en el Rayo?



R: Muy condicionados por la COVID-19, por todas las medidas que tenemos tomar en entrenamientos y partidos, pero haciendo el equipo. Hasta que no se cierre el mercado tenemos que ir a nivel futbolístico afinando la plantilla.



P: En el Mirandés lo hizo muy bien, pero era un recién ascendido y el presupuesto no era igual. ¿Qué espera de esta etapa?



R: Cada club es distinto. Las plantillas son diferentes, pero como entrenador hay que adaptarse a la categoría, que es muy igualada. Las diferencias son pequeñas, incluso los que pueden estar arriba o los que acaban de subir, tienen una pelea en el mercado por el mismo jugador. De lo que se trata es de hacer un buen equipo y tener las cosas claras.



P: ¿Cuál es el objetivo real?



R: Mas de la mitad de equipos tienen el mismo objetivo que nosotros y seguro que otros como el Fuenlabrada, que están haciendo las cosas muy bien, o igual no están claramente en las quinielas, al final estarán en las posiciones de arriba.



P: En su presentación dijo que este proyecto le generaba ilusión y que le gustaba pertenecer al Rayo



R: Es un club con mucha personalidad, con una identidad muy reconocible y desde fuera siempre genera simpatía. Además, los partidos que he tenido la suerte de jugar en Vallecas, los ambientes siempre han sido buenos y el estadio es de esos con aroma a fútbol, con la gente cerca, aunque ahora es diferente. Es un equipo con muchas cosas atractivas.



P: Antes de su fichaje, no sé si pensó un poco todos los líos extradeportivos de los últimos años.



R: Muchas veces son las cosas que más eco tienen del Rayo fuera de Madrid, pero también hay cosas muy positivas. Nuestro trabajo es intentar que el equipo vaya bien, tenga los mejores resultados, que trabaje a diario y como entrenador es lo que tengo que defender.



P: Con Paco Jémez, el equipo encajaba muchos goles. ¿Parece que eso ha mejorado?



R: El Rayo es un equipo que tenía muchas cosas positivas el año pasado y era difícil para todos los equipos. Me tocó enfrentarme dos veces, tenia una propuesta muy atractiva y que no está tan lejos de lo que hacíamos en el Mirandés, que también éramos un equipo que hacía muchos goles y nos hacían muchos. En ese sentido, uno de los motivos de venir aquí es que encaja en la filosofía del Rayo de los últimos años con la que me encuentro cómodo. Cada entrenador tenemos nuestras manías y cada uno intentamos reducir el número de goles. La cuestión es que sirva para ganar puntos.



P: ¿Cuáles son las señas de identidad suyas como entrenador?



R: Todos queremos jugar bien y no encajar goles, pero mi estilo es intentar jugar en campo contrario, ser verticales y atacar espacios. Quiero que el ritmo sea alto y que pasen cosas en los partidos, aunque a veces nos precipitemos. Que no nos sintamos incómodos en la ida y vuelta.



P: ¿Cómo entrenador como se gestionan todas estas medidas de seguridad por protocolo y los posibles contagios?



R: Es complicado, porque al final muchas veces durante la pretemporada no hemos podido entrenar normal. Te ves afectado y te tienes que reinventar un poco. A los entrenadores, con el protocolo, nos han quitado poder en nuestro trabajo. No poder dar la charla en un vestuario antes de un partido afecta al trabajo porque cuando te dan la alineación del otro equipo quieres comentar con tus jugadores cosas. El hecho de que no te dejen un vestuario altera los planes. Hay cosas del protocolo que no entiendo porque al final esa charla se produce en una sala de hotel que es más pequeña que un vestuario.



P: Como jugador estuvo cuatro veces en Vallecas y como entrenador una. ¿Qué le transmite este estadio?



R: Es de esos estadios que dices que son de fútbol. La gente está muy cerca, aprieta al árbitro y al rival. Hay ese ambiente que nos gusta a los jugadores y en este caso a los entrenadores. Estamos un poco preocupados por el césped, que no está en las condiciones que debería estar, pero esperemos que sea una cosa que se solucione.



P: ¿Qué papel va a jugar la cantera?



R: Dependerá de su rendimiento. Lo que se trata es de poner a los mejores jugadores. Por las fichas no podemos poner a más de tres en el campo pero seguro que necesitaremos a alguno más, sobre todo al principio, y esperemos que aprovechen la ocasión.



P: Este club es muy particular, muy arraigado en el barrio y la afición está muy identificada. ¿Lo nota?



R: Sí, el Rayo tiene una identidad propia y eso es lo más difícil de conseguir como institución. Formar parte de eso es un poco motivo de orgullo.



P: Ese sentimiento de pertenencia lo viviría también en Bilbao



R: Son equipos con una identidad muy definida y ahora es verdad que no es lo mismo ser un aficionado que un profesional. Intentaremos que la gente que sea del Rayo vea que ponemos todo para hacer las cosas bien.



P: Ha tenido como técnicos a Ernesto Valverde, José Luis Mendilibar, Javier Clemente, Joaquín Caparrós o Marcelo Bielsa. ¿Quién le ha marcado más?



R: Al final aprendes de todos, incluso de los que te han gustado menos. En general he tenido la suerte de tener muy buenos entrenadores. Por ejemplo, a Valverde y Mendilibar antes incluso de llegar al primer equipo. No hay que copiar todo de uno. Coges cosas pero en general cada uno tiene que imponer su estilo y lo que crees que dará frutos.



P: ¿Qué recuerda de Marcelo Bielsa?



R: Tuvimos dos años muy intensos con muchos partidos, sobre todo el primero a nivel deportivo con resultados muy buenos. Partidos y noches que no se olvidarán. A pesar del segundo año que no salieron las cosas fue una etapa bonita porque cuando te retiras te acuerdas de algunos partidos y muchos de esos fueron con él.



P: ¿Le gustaría entrenar al Athletic?



R: No puedo hacer planes a largo plazo ni a medio. El puesto de entrenador es muy poco agradecido. No puedes mirar más allá de dos partidos, hay que devolver resultados y nos dedicamos a eso.