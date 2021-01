Gallego: "El Betis es muy potente; trataremos de competir y de pasar"

El entrenador del Sporting, David Gallego, acudía a la sala de prensa de la Escuela de Fútbol de Mareo tras el último entrenamiento del equipo rojiblanco, que este domingo (16:00 horas) recibe al Betis en el encuentro de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Y hubo, de nuevo, buenas noticias para los gijoneses, que empiezan a ver la luz después de un brote de covid-19 que afectó a una decena larga de componentes del plantel y el 'staff'. Gaspar y Grajera son los últimos en incorporararse a la dinámica grupal, por lo que el panorama se esclarece para el anfitrión.

"Hemos recuperado bastantes jugadores y, por lo tanto, tenemos donde elegir. Tengo muy claro el once inicial para mañana", comentaba Gallego, que afronta la cita con todas las ganas del mundo, sin pensar en LaLiga: "Para nosotros es ilusionante todo y le damos importancia a todo. Vamos a tratar de competir e intentar hacer el mejor once para tratar de pasar la eliminatoria; no pensamos en nada más. Ya prepararemos luego el partido ante el Castellón".

El ex espanyolista admite que "el hecho de que haya público debe ser un aliciente más" para ellos, pues, pese a que serán únicamente 300 los aficionados que accederán al Estadio El Molinón-Enrique Castro 'Quini', se verán "un poco más protegidos", llegando a la conclusión de que lo importante es "que la gente pueda disfrutar de un buen partido", por lo que espera "brindarles que el equipo siga compitiendo como hasta ahora; son días para disfrutarlos y no sufrirlos".

Por último, David Gallego se refirió al Betis, que calificó como "un equipo muy potente, que juega de manera asociativa y que cuenta con jugadores de mucha calidad".