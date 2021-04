Cristian Álvarez firma otra página épica para los porteros y sigue los pasos de Bono y Dani Rebollo

Cristian Álvarez, portero del Zaragoza, anotó su primer gol y dio un empate in extremis a su equipo con un remate en una falta lateral a los 97 minutos del partido con el Lugo. Está "en un sueño". En el séptimo minuto de añadido, en una falta lateral, el portero argentino cabeceó en el área rival y rescató para un punto (2-2) al equipo maño, evitándole así un lío y dejando hundido al Lugo, que encadenó su decimoquinto partido sin ganar.



Dos saques de esquina, uno cabeceado por Manu Barreiro y otro que conectó Frederico Venancio y acabó introduciendo en su portería Alejandro Francés, iban a permitir al Lugo romper por fin una serie de tres meses sin victorias, pero el guardameta sudamericano cambió el guion de manera épica, emulando al meta del Sevilla FC Yassine Bono, que hace algunas semanas también rascó un empate para su equipo en Valladolid tras rematar una acción a balón parado, y al cancerbero del Betis Deportivo Dani Rebollo, que con un testarazo abrió el camino de la épica remontada en Córdoba que permite al filial verdiblanco estar luchando por el ascenso a Segunda.





???? ¡TE LO CANTO! ¡TE LO CANTO! ¡TE LO CANTO! ????



?? Empata Cristian Álvarez (portero) en la última jugada del partido



??? LUG 2-2 ZAR ???



#? #LugoZaragozaEnGol pic.twitter.com/2Dj0PIOnXQ — GOL ? (@Gol) April 30, 2021

"No me había pasado en la vida. Es", comentó Cristian Álvarez en declaraciones a las cámaras de Gol tras el partido del Anxo Carro., no sé bien qué pasó, si le dio al defensa o no", relató sobre su tanto.