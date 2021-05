Los palos a Jesé, su nuevo coche de 400.000 euros y el enfado de Mel

Las Palmas lleva tiempo en una zona de nadie, ya no se juega casi nada en el campeonato, pero la derrota (0-2) ante el Zaragoza no fue muy bien recibida por unos aficionados que la tomaron especialmente con Jesé Rodríguez.

El ex del Betis no estuvo especialmente acercado, falló varias ocasiones claras y los aficionados se lo recriminaron en las redes y también a un Pepe Mel que lo mantuvo en el campo los noventa minutos.

El técnico madrileño, muy enfadado con algunos jugadores al final del choque, no quiso centrar el debate de las oportunidades falladas por Jesé Rodríguez. "Que nadie piense que pongo a Jesé para que no se enfade. Ya le quité una vez, se enfadó y me importó bien poco", aseguró Mel, que justificaba así la derrota. "Nos ha faltado algo fundamental en el fútbol, el gol. Hemos competido, pero hemos tenido errores en las dos áreas, y el Zaragoza, que nos ha creado tres o cuatro ocasiones, nos gana por 0-2. Fallamos muchas ocasiones. Si perdonas, y perdonas, y vuelves a perdonar, tienes que perder", resumió el exentrenador del Real Betis.

La críticas a Jesé llegan, en parte, motivadas por su última excentricidad. El delantero canario anunciaba a mediados de semana que se ha gastado 400.000 euros en un Lamborghini Urus Mansory Venatus (en la imagen de abajo), un coche exclusivo que no tiene nadie en España y que anunciaba a bombo y platillo.

O también por el hecho de que siga siendo más noticia por su vida extradeportiva y sus andazas con Aurah Ruiz que por lo que ofrece sobre el terreno de juego.