Herrera: "Espero que la nueva propiedad sea honesta y tenga ganas de trabajar"

Ander Herrera, jugador del Paris Saint Germain y exjugador del Real Zaragoza, ha señalado este martes, respecto al proceso de venta en el que está inmerso el club aragonés, que espera que los nuevos propietarios sean "honestos" y que tengan "ganas de trabajar".



"Solo espero que la gente que entre al club sea honesta. Zaragocista es difícil pedir hoy en día en el fútbol pero por lo menos honesta, con ganas de hacer las cosas bien, de trabajar y de devolver al Real Zaragoza a donde todos queremos que vuelva, que es la elite del fútbol español y europeo porque, aunque los chavales no se acuerden, pertenecemos a eso", ha señalado en Zaragoza en la inauguración de un campo de fútbol público que lleva su nombre.



Igualmente, ha destacado que en el momento actual hay que tener "prudencia" porque los zaragocistas ya tienen una experiencia de hace unos años en que se ilusionaron y no cuajó y que, por eso, hay que ser prudente.



A pesar de la situación del club, Ander Herrera ve el futuro "siempre con optimismo".



"La que acaba de terminar ha sido una temporada complicada. Las grandes temporadas siempre vienen precedidas por una mala y esta ha sido la peor así que vamos a confiar y a no perder la esperanza", ha comentado.



Sobre su posible presencia en el Real Zaragoza ha explicado que siempre ha dicho que su ilusión es estar en el futuro del club maño.



"Soy zaragocista y una vez acabada mi carrera, aunque espero que todavía me quede mucho y para eso trabajo, mi ilusión sería dedicarme a mi club en un futuro, primero como jugador, que es lo que más ilusión me hace, y después poder poner al servicio del club que quiero lo que he aprendido durante mi carrera", ha explicado.



A este respecto ha añadido que "nunca" se descarta para formar parte del Real Zaragoza, que no lo ha ocultado y que no es una novedad.



"A veces parezco un poco aburrido y pesado, pero a mí me gustaría dedicarme a mi club y formar parte de él desde ya. Ya lo he intentado y por unas cosas u otras no se pudo dar, pero me haría mucha ilusión. Quiero que mi nombre esté ligado al Real Zaragoza pero no a un grupo inversor concreto", ha anunciado.



Preguntado por las posibilidades que existen de que se dé esa circunstancia, ha señalado que no lo sabe porque no depende de él sino de muchos factores y que la situación del club es muy complicada, aunque ha apostillado que Ander Herrera siempre va a estar ahí "para echar una mano".



"Para mí ser de Zaragoza y haber crecido en Zaragoza es lo mejor que me ha podido pasar en mi vida", ha subrayado.



Con respecto al papel que está desempeñando la selección española en la Eurocopa y su futuro ha declarado que es "optimista" para que pueda superar la primera ronda "porque la calidad de los futbolistas es indudable".



"Salvo Francia e Inglaterra, que los veo un puntito por encima de los demás, España no tiene nada que envidiar a Italia y todo el mundo esta hablando de Italia maravillas. Si España gana este miércoles se abre un nuevo torneo, una nueva competición y la calidad de los futbolistas es indudable", ha remarcado.