El Zaragoza presenta a Gámez, pendiente de desvelar su futuro como entidad

El Real Zaragoza presentó este viernes, a menos de un mes del comienzo de la Liga Smartbank, en el estadio de La Romareda a su primer fichaje, el valenciano Fran Gámez, pero todavía pendiente de desvelar su futuro como entidad, ya que todavía está pendiente de concretarse la venta del club que en las últimas fechas ha entrado en un inquietante mutismo.



La llegada del lateral derecho Fran Gámez procedente del Real Mallorca al equipo que dirigirá José Ignacio Martínez 'JIM' no despeja en absoluto las incógnitas sobre la disponibilidad económica que tendrá el club aragonés para afrontar la que será su novena temporada consecutiva en la categoría de plata.



Difícilmente puede hablarse de objetivos, cuando no se ha desvelado todavía una venta que el máximo accionista, César Alierta, dio prácticamente por hecha hace un mes y todavía no se ha concretado.



De no llegar los nuevos accionistas acompañada de una importante inyección de capital, el club aragonés volverá a tener que plantear un presupuesto económico de 'guerra' con lo que sus objetivos iniciales serán los de sobrevivir una temporada más a la categoría o bien poder plantearse algo, cuando menos, un poco más ambicioso.



El nuevo lateral derecho, que ha firmado para las dos próximas temporadas, ha asegurado en su presentación que le "apetecía mucho representar a este escudo con tanta historia y poder decir el día de mañana que jugué en el Real Zaragoza".



El de Puerto de Sagunto ha afirmado que llega con "ilusión" a la entidad zaragocista tras haber conseguido en las últimas temporadas con el Real Mallorca el paso de la categoría de bronce a la máxima categoría del fútbol español.



Para Gámez será importante poder competir con el apoyo de la afición en las gradas y por tanto "con La Romareda llena", además de que tiene "muy claro qué quiero hacer en este club".



El saguntino ha insistido en que los objetivos será más fácil conseguirlos con un vestuario unido porque "la Segunda División es larguísima y muy difícil. La clave es la unión del grupo. Si todos tenemos claro lo que queremos, llegarán los resultados".



Tras haberse ejercitado por primera vez con sus nuevos compañeros, Gámez ha reconocido que "no conocía a casi ninguno de mis compañeros y me he encontrado a un grupo espectacular" y ha resaltado que ya está esperando el inicio de la competición porque "tengo muchas ganas de debutar".