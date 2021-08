Sevilla FC - Rayo Vallecano: La confirmación de convivir entre los más grandes

Sevilla FC y Rayo Vallecano estrenan la temporada con un partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán, al que vuelve el público tras cerca de año y medio y en el que los sevillistas esperan mantener las sensaciones de la pasada campaña, en la que estuvieron incluso con algunas opciones de luchar por el título, y los visitantes no dejarse intimidar en el retorno a la máxima categoría.

Julen Lopetegui, en el tercer curso al frente del Sevilla FC, tras lograr en los anteriores clasificarse para la Liga de Campeones y el título de campeón de la UEFA Europa League, tiene planteado para este inicio varios problemas, uno el de que a su plantilla le quedan aún muchos retoques entre llegadas y salidas y otro un brote de coronavirus que ha trastocado mucho la última semana.

El 6 de agosto, el Sevilla FC suspendió el viaje que tenía programado a Inglaterra, donde al día siguiente se medía al Aston Villa en el último partido de preparación, pero "por motivos relacionados con la covid-19" no se pudo disputar, según un comunicado.

La plantilla ha trabajado desde entonces a puerta cerrada y poco ha trascendido de los jugadores afectados por la pandemia o de otros que estén con diversas mermas físicas, con lo que la primera alineación para el torneo liguero es una gran incógnita.

Las contrataciones hasta ahora en el club andaluz han sido tres, la de lateral derecho argentino Gonzalo Montiel, procedente del River Plate; su compatriota Erik Lamela, mediapunta procedente del Tottenham Hotspur inglés; y el portero serbio Marko Dmitrovic, que viene de la SD Eibar; a los que se podría unir en las próximas horas el lateral izquierdo sueco Ludwig Augustinsson, procedente del Werder Bremen alemán.

De ellos, solo estaría disponible para este partido el meta serbio, aunque es posible que siga como titular el marroquí Yassine Bono, que fue el que ocupó con acierto la portería la pasada campaña, mientras que los dos centrales indiscutibles en la anterior temporada, el francés Jules Koundé y el brasileño Diego Carlos, son otras de las incógnitas.

Koundé podría salir del club en los próximos días si se concreta una oferta interesante por él, mientras que Diego Carlos llegó esta misma semana después pues de proclamarse campeón olímpico en Tokio 2020 con la selección de su país.

El equipo madrileño afronta el partido tras completar una buena pretemporada con varios refuerzos aún pendientes para completar la plantilla y, además, en posiciones sensibles como el centro de la zaga y la delantera.

De hecho, la duda del central montenegrino Esteban Saveljich, que se recupera de un esguince de tobillo en su pie izquierdo supone un contratiempo importante para Andoni Iraola, que se queda solo con Alejandro Catena como único efectivo para esa demarcación. Si finalmente no juega tendrá que reconvertir a Santi Comesaña u Oscar Valentín, que son centrocampistas, para jugar en el eje de la zaga.

En la punta de ataque, con el franco-marroquí Yacine Qasmi como único delantero centro puro, el técnico vasco también espera refuerzos. Aún así la presencia en el once de Qasmi no es segura porque el internacional sub 21 Andrés Martín e incluso el mediapunta argentino Oscar Trejo son variantes a tener en cuenta.

El que no estará seguro es el centrocampista José Ángel Pozo, lesionado, y la duda reside en el mediocentro francés Randy Nteka, que sufrió un esguince de tobillo durante la pretemporada del que trata de recuperarse a contrarreloj.



- Alineaciones probables:



Sevilla FC: Bono; Jesús Navas, Koundé o Rekik, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Joan Jordán, Rakitic y Óscar Rodríguez: Suso, Ocampos; y En-Nesyri.



Rayo Vallecano: Zidane; Balliu, Catena, Valentín, Fran García; Isi Palazón, Comesaña, Ciss, Álvaro; Trejo; Qasmi.



Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos (Comité Castellano-Manchego).



Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán.



Hora: 22:15 horas.