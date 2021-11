Ziganda: "El Eibar es el máximo favorito al ascenso"

Oviedo, 2 nov (EFE).- El entrenador del Real Oviedo, José Ángel Ziganda, advirtió que su equipo visita esta jornada al "máximo favorito al ascenso", un Eibar que se ha llevado "las primeras opciones de todas las secretarías técnicas" en este mercado de fichajes y ante el que los suyos van a mantener "la seriedad y compromiso" que les caracterizan.



"Nos medimos ante el que para mí es el rival más completo, y sabemos qué rival es el Eibar, pero no vamos a cambiar para jugar en Ipurua. Tenemos unas cosas que nos hacen ser un bloque serio y respetado, y no vamos a cambiar independientemente de quien juegue", comentó el navarro, que avanzó algún cambio en el once por lo apretado del calendario.



Ziganda reconoció que condiciona todo el jugar solo tres días después de haber ganado al Málaga, viaje mediante, pero insistió en que eso es algo que afecta a todos los equipos y a lo que no queda más remedio que adaptarse.



"No es como a principio de temporada que, con gente nueva y varios sistemas en marcha, necesitábamos más trabajo de campo para practicar. Ahora los jugadores ya saben qué queremos de cada uno y qué buscamos de cada línea. Afrontamos el partido con plenas garantías", apostilló el de Larráinzar.



Con quien se mostró encantado el entrenador carbayón es con Viti, un jugador de la casa "que ha esperado mucho tiempo el tener una oportunidad", y que ahora está aprovechando la que le da el navarro, quien lo sigue sacando de inicio pese a que el ataque ha sido una de las parcelas más reforzadas del verano.



"Viti hizo un partidazo ante el Málaga tanto a nivel táctico como técnico, fue uno de los mejores partidos que ha hecho. Está en un gran momento de confianza y, además de tener la chispa de siempre, está adquiriendo determinación en el juego, lo que le hace tirar del equipo hacia adelante", concluyó el entrenador azul.



El equipo completó la segunda y última sesión de trabajo antes de viajar a Eibar con las bajas ya sabidas de Arribas, Carlos Isaac y Javi Mier, y con la buena noticia de ver a Borja Sánchez -que no jugó ante el Málaga por un proceso febril- ya recuperado y disponible para Ipurua.