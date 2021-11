Ziganda: "Jesé es una suerte para Las Palmas"

Oviedo, 5 nov (EFE).- El técnico del Real Oviedo, José Ángel Ziganda, tiene solo un día para preparar la visita de Las Palmas, un margen escueto que "es igual para ambos equipos" y que tendrá que exprimir si quiere idear la manera de frenar a un Jesé que "ya tiene la continuidad y el tono que le faltaba y que es una suerte" para el conjunto insular.



"A Jesé ya se le veía toda esa calidad el año pasado, y, ahora que está en su ambiente y disfrutando del fútbol otra vez, está marcando las diferencias: todo lo hace con picardía, cuerpea, cuando parece que viene se va y cuando parece que se va, viene. El año que están haciendo está ahí: casi en ascenso directo y con un entrenador experto", comentó en referencia a Pepe Mel.



Ziganda espera un rival mucho más organizado que el del año pasado, en el que eran algo más irregulares, y señaló que el camino para buscar la segunda victoria seguida en casa pasa por "mantener el ritmo y ser constantes", como ante el Eibar.



"El resultado te marca todo, y eso hace que acabáramos con mejor cuerpo ante la Ponferradina que ante el Elbar, pero controlar ese partido como lo hicimos no era fácil. Estuvimos bien con balón, con mucha personalidad, pero sobre todo sin él, por la actitud con la que defendimos, disputamos y salimos a campo abierto", analizó el técnico oviedista.



El navarro ve "un examen final" en cada choque de esta semana -tres en siete días y ante rivales de la zona alta-, y recalcó que al tener tan poco tiempo de recuperación "la exigencia física y mental es grande para todos".



El equipo, que cuenta solo con las bajas seguras de Arribas y Javi Mier, se entrenará solo una vez para preparar ese duelo ante Las Palmas, y será en esa única sesión cuando Ziganda elija a sus titulares para dar frescura al equipo.



"Pombo ha dado un paso hacia la titularidad, hizo un partido brillante en Ipurua, y con Femenías estamos contentos, pero si tiene que jugar Tomeu no habría problema, solo que la portería no suele tocarse si no es por necesidad imperiosa y se hablaría antes con ellos", concluyó el técnico carbayón.