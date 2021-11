El Almería, más líder de Segunda

El Almería ganó por 2-0 al Burgos y se afianza en el liderato de LaLiga SmartBank, con mayor distancia aún sobre sus dos inmediatos perseguidores por los empates de Eibar y Las Palmas, en un partido en el que se adelantó a los 2 minutos, aunque en la segunda mitad sufrió y no sentenció hasta el último instante.

Los almerienses superaron en el inicio a un rival que en la primera parte estuvo a su merced y al que le cambió el guión del choque muy pronto, al marcar José Carlos Lazo, aunque en la reanudación el Burgos fue haciendo el partido trabado y hasta pudo empatar, un sufrimiento que Arnau Puigmal zanjó para los locales con el 2-0 en el minuto 95.

El Almería no desaprovechó el balón para abrir muy pronto el marcador, cuando todavía no se llevaban 2 minutos, en un balón de Curro Sánchez sobre Sadiq Umar y que el nigeriano atemperó para ponérselo en la izquierda a Lazo y que el sanluqueño batiera al meta Caro.

El Burgos intentó presionar, pero se echó atrás ante las pérdidas -no fue capaz de dar más de tres toques seguidos- y el Almería, con un ritmo alto, estuvo cerca de marcar de nuevo amansando el balón y buscando espacios, como en dos disparos del sevillano Curro, que se marcharon fuera por poco al filo de la media hora.

El Burgos solo disparó una vez entre los tres palos, en el minuto 32, con un lanzamiento de Guillermo que no puso en apuros al meta local Fernando y en una fase en la que el equipo de Julián Calero tuvo mayor continuidad en el pase, aunque no encontró espacios para generar peligro.

La segunda parte comenzó con el Almería tratando de conseguir ventaja ante un Burgos que supo defenderse bien para contrarrestar las intenciones del cuadro andaluz. Los cambios de Calero permitieron a su equipo estar cerca del área, aunque sobre todo con acciones a balón parado que fueron bien manejadas por los rojiblancos.

El Almería buscó la tranquilidad con los cambios y robó el balón para tratar de ampliar su renta, lo que pudo lograr Alejandro Pozo a 12 minutos del final y también Arnau Puigmal, que marcó en el 82, pero el tanto fue anulado al señalar el árbitro una falta previa de Sadiq sobre Gorostegui.

También rozó el empate el conjunto burgalés en el minuto 89, en un remate de Saúl Berjón que salvó, providencial, Fernando, mientras que el que no perdono fue el Almería al aprovechar Arnau Puigmal un buen pase del brasileño Dyego Sousa para hacer el 2-0 en el quinto minuto del añadido.

- Ficha técnica:

2 - Almería: Fernando; Pozo, Chumi, Babic, Centelles; De la Hoz, Samú Costa; Portillo (Nieto, m.70), Curro (Arnau Puigmal, m.70), Lazo (Appiah, m.76), Sadiq Umar (Dyego Sousa, m.85).

0 - Burgos: Caro; Álvaro Rodríguez, Miguel Rubio, Grego, Zabaco (Miki Muñoz, m.62), Matos; Undabarrera (Saúl Berjón, m.52), Elguezabal, Riki (Juanma, m.62); Guillermo (Valcarce, m.62), Alegría (Claudio Medina, m.72).

Goles: 1-0, M.2: Lazo. 2-0, M.95: Arnau Puigmal.

Árbitro: Gorostegui Fernández-Ortega (C. Vasco). Amonestó a los locales Curro (m.62), De la Hoz (m.73), Sadiq (m.79) y Samú Costa (m.88), y por parte del Burgos a Elgezabal (m.42), Zabaco (m.46), Grego Sierra (m.50), Miki (m.62), Caro (m.82) y Juanma García (m.92).

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoquinta jornada de LaLiga SmartBank, disputado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos ante 9.513 espectadores.