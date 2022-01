Grau: Vengo con ganas de asentarme en Zaragoza

Zaragoza, 20 ene (EFE).- El nuevo jugador del Real Zaragoza, el valenciano Jaume Grau, ha asegurado en su presentación que llega al equipo zaragocista con "muchas ganas de trabajar", de asentarse y de "dar alegrías".

Grau (Tabernes de Valldigna, 1997) se ha comprometido con el Real Zaragoza para lo que resta de temporada y las tres siguientes tras una negociación en la que ha reconocido "no hubo mucho que pensar" cuando le llegó esta oferta a pesar de que contaba con otras opciones.

"Esta temporada no he visto mucho al Real Zaragoza, pero es un club histórico, muy grande, y si trabajamos bien lo podemos devolver a la situación en la que ha estado históricamente", ha afirmado el centrocampista zurdo.

Grau ha asegurado que a pesar de no haber disfrutado de muchos minutos en Osasuna está en disposición de jugar en cuanto se lo pida el entrenador, Juan Ignacio Martínez 'JIM'. "Llego bien, he trabajado lo máximo cuidándome y descansando y he hecho todo lo que ha estado en mi mano, aunque me falta la chispilla que da la competición".

Con JIM ya ha tenido una primera conversación y sabe que tiene "ganas" de que se incorpore al grupo y ahora lo que le toca es "aprender los conceptos del míster y asimilarlos".

"Es una oportunidad para poder aportar y crecer, y llego con muchas ganas de darle muchas alegrías al club. Estoy muy contento y agradecido por esta oportunidad; ojalá me pueda asentar, crecer, y darle muchas alegrías a todos los aficionados", ha dicho.

Grau se formó en las canteras del Valencia y del Real Madrid, y comenzó su andadura profesional en el conjunto madridista, formando parte de su equipo filial durante dos temporadas, además de competir durante una campaña como cedido en el Navalcarnero, en Segunda División B.

Tras finalizar su etapa en el Real Madrid, firmó por el Osasuna, que lo cedió en su primera campaña al Lugo, con el que disputó 28 partidos en LaLiga SmartBank, y posteriormente al Tondela de la Superliga de Portugal, donde también fue un fijo en el equipo titular (30 partidos y más de 2.000 minutos). Esta campaña, ha participado en tres encuentros oficiales.