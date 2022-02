Merino: "El Real Zaragoza tiene una plantilla muy buena y competitiva"

Zaragoza, 2 feb (EFE).- Sabin Merino, que este miércoles ha sido presentado como nuevo jugador del Real Zaragoza, ha señalado que el conjunto aragonés cuenta con una plantilla "muy buena y competitiva en todas las posiciones".

"Frente al Ibiza el equipo mereció la victoria pero al final, por detalles y por dinámica, no ganas. Vi cosas muy positivas, el ambiente es muy bueno y con todo eso sumado en el campo creo que se va a sacar la situación adelante", ha destacado.

El delantero ha comentado que llega al conjunto 'blanquillo' a aportar "todo lo que pueda dentro y fuera del terreno de juego".

"Lo de dentro es muy importante pero lo de fuera igual o más. Hay que sumar lo máximo posible en el día a día y luego ofrecer el máximo rendimiento en el campo. Espero poder hacerlo sumando además goles", ha añadido.

Con respecto a su fichaje, que se rompió el último día del plazo para retomarse horas más tarde y llegar a buen puerto, el jugador vasco ha desvelado que fue "un día complicado con muchas idas y venidas y con mucha incertidumbre".

"Tenía claro que quería venir. La propuesta era muy buena porque me da estabilidad y confianza desde el minuto uno y, en ese sentido, no lo dudé pero tenía contrato con el Leganés y dependía de ellos. Teniendo en cuenta la situación en la que estamos los dos equipos hay que pensar que no es fácil dejar salir a un jugador para reforzar a otro equipo y, después de muchas horas de idas y venidas, se me dio la oportunidad de poder estar en Zaragoza y estoy muy agradecido", ha explicado.

Para Sabin Merino el Real Zaragoza es un club "muy grande que quizá esta en una situación complicada" y ha apostillado que llega "para pelear por otros objetivos y poder devolver al club al lugar donde se merece estar".

Ante la falta de capacidad goleadora del conjunto maño (19 goles en 25 jornadas) el nuevo jugador zaragocista espera poder aportar en ese aspecto.

"Los goles son muy importantes, evidentemente, para un delantero. Vivimos de eso e intentaré ayudar lo máximo posible. Espero dar mi mejor versión para ayudar al equipo", ha comentado.

Merino, que ha fichado por el equipo zaragozano por lo que resta de temporada y tres más, ha revelado que se siente más cómodo jugando de delantero pero que durante su carrera ha alternado todas las posiciones de ataque.

"Como delantero quizá sea una de las posiciones en que menos he jugado pero vengo para sumar en cualquier posición y donde el míster lo requiera. Intentaré sumar desde el primer día y mirar siempre con optimismo el día a día", ha señalado.

Igualmente ha indicado que, si su entrenador lo ve conveniente, puede jugar el próximo partido ante el Málaga ya que lleva entrenándose en el Leganés desde el inicio de temporada y está en perfectas condiciones para poder jugar.