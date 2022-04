Sandoval: "No hay sentencia mientras matemáticamente estemos vivos"

Madrid, 15 abr (EFE).- José Ramón Sandoval, entrenador del Fuenlabrada, no considera que su equipo vaya a estar sentenciado al descenso en el caso de caer en la visita liguera al Tenerife.

"Para mí, no hay sentencia mientras matemáticamente estemos vivos. Tenemos ganas de salir y eso es lo más importante. Vamos a luchar para ello. Lo importante es plasmarlo en el campo. Creo que una victoria nos daría alas para saber que podemos conseguirlo", dijo.

"Hay que seguir trabajando queriendo salir de ahí abajo. Espero que hayamos aprendido de lo que nos pasó el domingo pasado y potenciar cosas buenas que hicimos", explicó también en la previa del enfrentamiento.

Sobre los problemas a balón parado, señaló: "Hace falta concentración y tensión en todas las jugadas a balón parado, sobre todo que cada uno esté pendiente de su cometido. Se trata de que la defensa esté más concentrada que el delantero para evitar que te hagan el gol. Desde el delantero hasta el portero tienen que estar muy concentrados en todas las acciones, creerse que son ganadores en todos los duelos".

"Nos está penalizando mucho eso pero lo único que tengo que hacer es agarrar a mis jugadores de la mano y hacérselo ver. Si nos ponemos derrotistas, señalamos y penalizamos, lo único que podemos hacer es entregar ya todo. Y aquí nadie va a entregar todo", añadió.

Sandoval habló acerca de la posibilidad de hacer modificaciones en el once: "Estamos haciendo cambios constantemente, tenemos que mover el árbol para que algo ocurra. El equipo asimila que no hay nadie indiscutible y que, en cualquier momento, la decisión del entrenador es por el bien del grupo. Lo que más me ha gustado de este equipo es la aceptación que ha tenido de las decisiones que estamos tomando".