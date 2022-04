Ronaldo: "Solo vendería el Real Valladolid a alguien que mejore el club"

El presidente del Real Valladolid, el exfutbolista brasileño Ronaldo Nazário, ha aclarado este jueves que el día que venda el club será a alguien que "pueda aportar más" que él, no para sacar beneficio económico ya que ha contado con "ofertas" que suponían "el doble" de lo que invirtió, sino pensando en lo mejor para el club y la ciudad.

"El día que lo haga será pensando en lo mejor para el club y para la ciudad, a alguien que pueda aportar más que yo", ha declarado Ronaldo durante "Los desayunos de la APDV", organizados por la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid.

De hecho, con esta afirmación ha sido como se ha despedido de su intervención en este acto, en el que ha hablado de sus preocupaciones, de su proyecto con la entidad blanquivioleta, la relación con el Ayuntamiento de Valladolid, que ha estado representado por su alcalde, Óscar Puente, o sus opiniones sobre diferentes temas de actualidad vinculados al fútbol.

Según ha advertido, en su proyecto con el Real Valladolid, "queda mucho por hacer" y su meta es "dejar un legado importante a la ciudad", por lo que seguirá al frente de la entidad hasta que cumpla con su cometido, con la creación de esa Ciudad Deportiva que, si bien ha sufrido retrasos "tanto por la pandemia como por los trámites burocráticos", confía en que se puedan iniciar las obras "en agosto".

"Estamos deseando empezar, porque es una iniciativa importante para el futuro del club, para la cantera, para ofrecer mejores instalaciones a una comunidad de 9 millones de habitantes y para asegurar, al menos, otros 50 años más del club, ya que el fin es convertirla en un polo atractivo para todos los aficionados al fútbol", ha detallado.

Respecto al Real Valladolid, ha aclarado que, cuando llegó a la Presidencia, la deuda que arrastraba el club ascendía a 30 millones de euros, que se han reducido a 4 en la actualidad, y se ha mostrado "optimista" respecto a un "ascenso directo" del equipo a Primera, si bien es consciente de que aún tendrá que sufrir, como lo hizo en Anduva, en el partido ante el Mirandés.

Sobre este encuentro ha reconocido que "fue horroroso, una masacre", de la que sobrevivieron y aguantaron "de milagro", de ahí que saliera con "alivio" una vez se sumaron los tres puntos en juego, ya que en su opinión "el Mirandés mereció más la victoria".

Tiene claro que no puede faltar a ningún partido de los que restan por disputarse "puesto que son finales", y se ha mostrado "tranquilo y confiado" en cuanto a la consecución de dicho objetivo "porque es mejor evitar infartos e ir a los playoff" y para eso cuentan con "una plantilla bastante buena", con la que ha estado la semana pasada, y a la que ha visto "bien" a pesar de la presión que soporta.

En cuanto al nuevo carné de simpatizante, Ronaldo ha señalado que "hay aficionados que quieren ayudar al club pero no pueden venir al estadio o consumir productos y, con esta iniciativa, un vallisoletano que viva en Australia podrá contribuir al crecimiento del Real Valladolid".

Asimismo, ha destacado la gran repercusión con la que cuenta el club en las redes sociales, en las que "en Segunda, no hay competidores y, en Primera, se ha llegado a ser Top3 e incluso estar por encima de Real Madrid o Barcelona, lo que evidencia el gran trabajo que se está realizando desde el departamento de marketing y comunicación".

Siguiendo con Valladolid, el astro brasileño ha hablado de la adquisición del club de baloncesto, con el que está "ilusionado" ya que "tiene una gestión impecable y gente muy competente", aunque ha indicado que "un ascenso sería complicado de asumir, ya que supondría tener un presupuesto de 4 o 5 millones de euros y es algo difícil".

Pero ha admitido que "el Real Valladolid quiere estar en todos los deportes, porque Valladolid respira todos ellos y hay que seguir creciendo, de ahí que se negociara con el CD Parquesol de fútbol femenino pero parece que tienen un odio mortal hacia el club y no aceptaron la oferta, y ahora se está hablando con Simancas para ese proyecto".

Otra de sus metas es hacer que la Fundación Real Valladolid sea "un organismo cercano a la ciudadanía, que responda a sus necesidades más urgentes, que ayude a personas en situación de vulnerabilidad, y se hará sí o sí, una vez se han podido solucionar graves problemas que dejó el anterior presidente, Carlos Suárez", ha confesado.

Por último, cuestionado sobre la "poca lucha" que presenta a la hora de defender los intereses del club, en temas vinculados con el arbitraje, Ronaldo ha comentado que "no se puede estar criticando las decisiones de los colegiados o del VAR, porque los errores son para todos, no solo para el Real Valladolid".

"En la ciudad hay una especie de síndrome de persecución grande, y se piensa que existe un complot general para que el equipo no suba, pero los errores que se producen son aceptables, forman parte del fútbol y no me voy a pelear con todos como quiere la gente, porque respeto el trabajo de los árbitros y el VAR, poco a poco, va mejorando", ha matizado.

Eso sí, ha indicado que la sanción de cuatro partidos a Sergio León "ha sido desproporcionada, porque fue un hecho que no se hizo público y no tuvo repercusión para tamaño castigo, y perjudica mucho al Real Valladolid, puesto que es un jugador importante y la decisión se ha tomado en la recta final de la temporada, cuando está todo en juego, pero se respeta y se sigue adelante", ha concluido. (foto)