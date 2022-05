Abelardo propone "trabajo, trabajo y trabajo" para salvar una situación delicada

Abelardo Fernández abogó en su presentación como nuevo entrenador del Sporting por no pensar en el pasado y centrarse en la "delicada situación" en la que está el equipo de la que "solo se sale con trabajo, trabajo y trabajo", a la vez que se mostró convencido de que "se mantendrá la categoría".

En su retorno al conjunto gijonés, el técnico repitió la frase que pronunció ayer a su llegada a Mareo, momento en el que dijo que "cuando la familia te necesita tienes que estar ahí", y aseguró que el club rojiblanco es para él como su familia, por lo que afirmó que nunca tuvo dudas tras recibir la llamada del presidente, Javier Fernández.

"No me planteo la próxima temporada solo el partido del sábado en Huesca y no sé cuántos puntos harán falta para la permanencia", manifestó Abelardo, que destacó que en Gijón "no se pide mucho, que haya compromiso, lucha y entrega, que se pelee cada balón".

Abelardo apuntó a los futbolistas cuando afirmó que "no se dan cuenta del privilegio que es tener esta profesión y estar en este club", y advirtió de que el Sporting "exige compromiso, responsabilidad y actitud, y este es el momento de bajar al barro".

"Los entrenamientos servirán para valorar el estado de la plantilla, aunque he visto todos los partidos será en los próximos tres entrenamientos en los que decida la alineación que jugará en Huesca", advirtió el técnico gijonés, quien se mostró "seguro de la implicación de la plantilla" a la vez que anunció que "habrá retoques tácticos".

Para Abelardo, los problemas del Sporting no son solo defensivos, ya que sostiene que "defienden once y atacan once, y si se hubieran metido más goles seguro que se hubieran ganado más partidos, hay que trabajarlo todo".

En referencia a que si había pedido plenos poderes para la próxima temporada, Abelardo aseguró que no ha "pedido nada" y que solo ha venido "a entrenar" pero advirtió que "a final de temporada habrá que reflexionar para que no se repita esta situación".

Preguntado por la presencia de canteranos en el primer equipo Abelardo se felicitó por ello, y precisó: "A todo el mundo le gusta ver a gente de la casa pero eso no quiere decir que por ser de la casa tengan que jugar, jugarán los que crea que son los mejores".

El técnico puso énfasis en que "lo importante en estos momentos es mantener la categoría, y luego ya se intentará hacer una buena plantilla", y aseguró no tener petición alguna a la afición porque es el equipo el que "tiene que trasmitir cosas para que la afición acuda" y está seguro de que los seguidores "apoyarán como lo han hecho siempre".

Abelardo afirmó que no recibió oferta alguna del Sporting con anterioridad a la actual, desveló que tuvo otras propuestas para entrenar que rechazó, y reconoció haberlo "pasado mal" viendo la marcha del equipo asturiano esta temporada.

"He visto poco al Huesca, así que creo que esta noche toca dormir poco", comentó Abelardo, que contará con Tomas Hervás como segundo entrenador; Eduardo Domínguez como preparador físico; Jorge Sariego como preparador de porteros, y Borja de Matías con el que ya trabajó como analista.

Abelardo dirigirá su primer entrenamiento esta tarde en Mareo en una sesión que el club decidió que fuese abierta a los aficionados.