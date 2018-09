Lucho García: "Lo mejor era ir al Sevilla"

Tras llegar desde el Rayo, el arquero colombiano Lucho García ha pasado por los micrófonos de W Radio para repasar su situación personal desde su fichaje para el Sevilla Atlético, conjunto con el que, hasta el momento, está teniendo buenas participaciones en la remozada portería del filial sevillista.

Determinación en su decisión: "La temporada pasada pertenecí al Rayo Vallecano y termine contrato. Llegó la oferta del Sevilla, que hacía varios años que iba detrás de mí y, entre mi papá, mis agentes y yo, decidimos que lo mejor era ir al Sevilla. Ofrecían algo diferente, era lo que queríamos, un club tan grande, y la verdad es que me ha ido bien gracias a Dios. Llevo entrenando con el primer equipo varias semanas y llegó la noticia de que me habían incluido en la Lista A de la Europa League"

Su compatriota Muriel, referente: "Luis tiene una gran responsabilidad. Es el fichaje más caro del Sevilla, pero él está tranquilo. Es muy humilde y tiene claro que con trabajo va a lograr todo lo que se proponga"

Sobre la generación venidera de cancerberos cafeteros: "No he tenido el privilegio de verles, pero Colombia siempre va a sacar arqueros excelentes. Todos los entrenadores que he tenido en la selección me han ayudado a mejorar. Pronto saldrán buenos arqueros que puedan sustituir a Ospina"

Acerca de lo que puede aportar: "No me gusta hablar de mí, prefiero que me vean. Lo único que podría decir es que soy un chico de equipo, que le gusta hacer grupo, un compañero que siempre va a estar. Y muy trabajador, me encanta entrenar y siempre mejorar".

En busca de su debut con la casaca colombiana: "Siempre hay que tener paciencia, pero hay que trabajar para estar preparado. Pienso que los grandes porteros se han tenido que preparar durante muchos años para en ese momento estén preparados. Hay que trabajar para cuando llegue ese momento de gloria y también que lleguen las bendiciones y pueda hacer una gran actuación. Todo eso me lo tendré que ganar yo, con el trabajo y en el día a día que haga con ellos. Creo que voy por buen camino. Llevo apenas dos meses en el club y me están teniendo en cuenta para la Europa League. Hay que seguir el camino"