Así ha ido la última jornada en División de Honor

El Castilleja no pudo ni supo superar a un U.P. Viso mejor asentado en el terreno de juego.

El Castilleja no pudo ni supo superar a un U.P. Viso mejor asentado en el terreno de juego. Lince

Pozoblanco 4-1 Torreblanca: Los fallos le condenan al desastre

El Torreblanca cayó ante un Pozoblanco, al que le compitió muy seriamente durante la primera mitad. Se adelantó con gol de Isra y estuvo muy cerca del 0-2. En cambio, llegó el empate y, tras la reanudación, dos errores en un córner anticiparon una segunda parte para el olvido.

Rota 2-0 Antoniano: Duro traspié con claro protagonismo arbitral

El Antoniano no pudo cosechar ayer su segunda victoria al caer en Rota en un duelo donde acabaron muy molestos con la actuación arbitral. Y es que los lebrijanos reclamaron la existencia de falta previa en los dos goles roteños. Pese a que el dominio fue mayoritariamente visitante, la impotencia acabó cundiendo en los hombres de Francisco Cordero, que vieron como su portero Bellido fue expulsado por protestar.

Castilleja 0-2 UP Viso: La clarividencia decanta la balanza

Lo visto ayer sobre la hierba artificial del Antonio Almendro sirve de ejemplo de lo que puede ser la División de Honor y, en general, el fútbol provincial. Un U.P. Viso hasta el momento sin triunfos se mostró superior en juego y goles a un Castilleja que venía de golear a domicilio. Sobre la práctica, no existen los favoritismos en una categoría

Quisieron los de Manuel Luque buscar la portería contraria, desde luego, pero su zona de creación se vio asfixiada por la alta presión visitante, casi no llegándole pelotas a los atacantes locales. Por eso, lo mejor fue recurrir al balón parado, y en ésas apareció una mano salvadora de Melli mediado el primer tiempo a cabezazo de Juli.

Tras el paso por vestuarios cambió poco el paisaje, con un U.P. Viso manejando bien el cronómetro y un Castilleja jugando con más corazón que cabeza. Concedieron poco los visueños en defensa y sí mucho el castillejano Ramón, que dejaba a su equipo con diez en el 70´. Eso lo aprovecharon los de Javi Rojas para sentenciar el choque en el 87´, al culminar Pedro un contragolpe bien llevado por Gabri que casi desbarata la zaga local. Ya no hubo tiempo para más.