Una ausencia muy dolorosa

El pasado fin de semana tuvo lugar en la jornada de Primera Andaluza una de las noticias más desgraciadas para el fútbol provincial sevillano en lo que se lleva de temporada. Durante el Tomares-Estrella San Agustín, Antonio Hernández Leo 'TonI' caía gravemente lesionado en una jugada, un percance que ayer conocía su alcance, y que el propio jugador daba a conocer por redes sociales. "No sé cómo expresar esta situación, ahora entiendo el riesgo que tiene el jugado amateur. Luxación y rotura de codo, operación y cinco meses de baja. Bastante jodido cuando me he enterado. Agradecer a todos los que me habéis apoyado con vuestros ánimos. Ésa es mi felicidad. Gracias", escribía el ´killer´ del cuadro panadero, que este jueves será intervenido.

Sin duda, y más allá de lo estrictamente humano, sensible baja para la escuadra que adiestra Andrés Castellano ´Rarra´, que no podrá contar hasta el año que viene con quien fuera máximo goleador blanquiazul el pasado curso con diez tantos.