"Se nos exige la perfección"

El Écija Balompié anda en puestos de descenso, nada grave si sólo se llevan disputadas cuatro jornadas, pero sí a considerar si únicamente se han sumado dos puntos por sendos empates. En cualquier caso, su entrenador opta por considerar que el mal inicio de su equipo se debe a elementos externos, como el arbitraje. "Nos están poniendo el listón muy alto, y lo tenemos que hacer todo bien, a la perfección, para ganar un partido", comenta David Páez cuando se le recuerda que a su equipo le anularon dos goles en el último partido, ante el Coria el sábado y que finalizó 0-0: "Creo que los dos goles son legales, me lo dicen los jugadores, aunque no voy a entrar en el juicio al árbitro".

Así las cosas, el preparador del conjunto ecijano estima que lo hecho por sus futbolistas en el terreno de juego está siendo correcto, incluso sin ver portería. "No me preocupa la falta de gol. Pisamos el área contraria quince veces más o menos; es cierto que no metemos gol, pero los delanteros están haciendo un buen trabajo y atacamos por fuera, por dentro, hicimos contragolpes, transiciones, presionamos... No me preocupa la falta de gol, sí que es cierto que no llevamos muchos goles a favor, pero hay que seguir trabajando", explica Páez sobre lo ofrecido por el Écija ante el Coria, añadiendo: "El fútbol está siendo muy injusto con nosotros".

El Écija viaja ahora a casa del Puente Genil, decimoquinto.