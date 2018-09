Campaña (Alcalá): "Mis jugadores trabajan como bestias"

El Alcalá se desquitó siete días después del empate 'in extremis' en casa frente al San Roque (1-1) ganando a la Roteña, que llegaba líder a la jornada, un resultado que celebró David Campaña, míster panadero.

"No se me pasó el fantasma del San Roque. Los tres puntos eran claves para la moral de los jugadres. Nos podrían haber ganado, pero sigo con mi trabajo y el de mis jugadores, que los defiendo siempre, porque trabajan como bestias", declaró el entrenador malagueño, añadiendo a la conclusión del envite jugado en el Puntas Vela: "Veníamos de unos resultados difíciles, haciendo un buen juego pero sin la suerte de cara a gol. Estábamos concentrados, y eso se notó desde el primer minuto al noventa, siendo superiores. Tuvimos más del ochenta por ciento de la posesión. Dominamos la primera parte, y ellos apenas se acercaron; en la segunda, salimos con la misma tónica hasta la expulsión. Lógicamente sufrimos, aunque no tuvieron ocasiones claras".

Con cinco puntos en cuatro jornadas, apunta Campaña: "Es verdad que nos falta experiencia, aunque el trabajo es espectacular. El equipo va a más".