Hidalgo (Lebrijana): "Tenemos que levantarnos"

Joaquín Hidalgo destacó la gran efectividad mostrada por el Ceuta, que le endosó un 5-1 a la Lebrijana en su visita al Alfonso Murube el pasado domingo.

"Con un resultado tan abultado, algo mal hemos tenido que hacer. El Ceuta ha tenido una gran efectividad sobre todo en el primer tiempo. Con el 2-0 el partido se nos puso cuesta arriba, pero en el 44´ tuvimos una jugada de uno contra uno de Ranchero que no logró materializar. Esa jugada quizás podía haber cambiado el signo del partido, pero hay que felicitar al Ceuta y más cuando te meten cinco", manifestó el preparador aljarafeño, añadiendo que: "Cada vez que hemos ido al Murube el equipo ha competido, pero no nos salió el partido que queríamos, no fuimos capaces de resurgir. El equipo se vació ante un Ceuta que tiene jugadores de la talla de Camps y Chico, que han marcado la diferencia".

De cara a la próxima jornada, en la que la Balompédica recibe al Xerez Deportivo, Hidalgo señaló que: "Tenemos que levantarnos para que esto sea sólo un accidente y no nos afecte en el siguiente partido contra el Xerez".