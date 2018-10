El Coria firma un comienzo de 'play off'

Los tres puntos sumados por el Coria ante el Sevilla C han catapultado a los ribereños a la quinta plaza con once puntos, firmando, de esta forma, un gran regreso a Tercera, hasta el punto de que el equipo dirigido por Alejandro Ceballos ha igualado a dos Coria de 'play off'.

Con once puntos, el conjunto ribereño suma los mismos que en la 12/13 y en la 11/12. En la primera, con ese mismo número de puntos era segundo en la sexta jornada, la misma que en la actualidad, finalizando tercero. Y en la 11/12, también era quinto con seis partidos jugados, acabando la Liga en el cuarto puesto.

La lucha por el ascenso a Segunda B no es el objetivo de un Coria que busca asentarse de nuevo en Tercera tras su paso por División de Honor. Sin embargo, las estadísticas dicen que este Coria es el mejor, junto al de la 11/12 y 12/13, desde la 08/09, temporada en la que regresó a Tercera tras su ascenso de Primera Andaluza de la 07/08.