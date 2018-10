Pipi, del Algabeño: "Tenemos que hacer bueno el empate"

"Salimos más enchufados que en partidos anteriores, con las ideas claras, según lo que nos pidió el míster en el vestuario. Sacamos el balón jugado desde atrás con valentía y llegamos arriba con acciones combinativas, pero, a partir del gol, pecamos de exceso de confianza y nos relajamos un poco, creyendo que con 0-1 iba a ser todo más fácil. Quedaba muy poco para el final de la primera parte y pensamos más en mantener el resultado que en ampliarlo, pero en un córner nos empataron", se lamentaba Pipi, autor del tanto del Algabeño el pasado sábado en su visita al U.P. Viso, en declaracios a SurAnde TV.

Y es que el atacante admite que, paradójicamente, el 0-1 supuso un punto de inflexión negativo, aunque entiendo que hay que ver la botella medio llena.

"A balón parado sufrimos, pero más esta vez, con Lichi, Jaime, Luna, Gabri... El U.P. Viso es un equipo con mucha talla, y a nosotros nos faltaba. De todas formas, ellos tuvieron varias ocasiones en la segunda mitad, entre ellas dos palos, por lo que, aunque nos sepa mal, el punto debemos considerarlo como bueno, ya que en el San Sebastián no sumarán muchos equipos esta temporada. Eso sí, hay que hacerlo bueno ganando en casa a La Palma este viernes", zanjaba el ex de Castilleja, Cabecense y Diablos Rojos.