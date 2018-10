Un derbi con el corazón 'partío'

El calendario ha sido caprichoso para Miguel Ángel Piñero Sánchez 'Pichaco'. En la misma semana que el Torreblanca logró su primera victoria de la temporada, afronta una visita muy especial a Lebrija para enfrentarse contra el Antoniano.

"Una vez salte al campo, se te olvida todo, pero hasta ese momento los nervios no desaparecerán", declaró el atacante del Torreblanca, canterano del cuadro de Lebrija desde los 3 años hasta los 19, llegando a debutar en Tercera siendo juvenil de tercer año.

Pichaco señala que sus lazos con el club rojiblanco son muy fuertes. "Mi familia es que es muy del Antoniano. Mi padre, de hecho, está echando una mano al club. He 'mamado' el Antoniano desde pequeño. Además de como canterano, yo viajé a Badajoz y Quintanar del Rey en los 'play off' de ascenso a Segunda B. Será la primera vez que me enfrente", declaró, añadiendo del rival al que se van a enfrentar que: "Lo mejor que tiene es el míster. De la casa y jugando con tres juveniles de inicio. Tienen un bloque serio y en casa no están fallando".

Sentimientos aparte, Pichaco confía en continuar la línea ascendente del Torreblanca: "Nos costó, pero la primera victoria llegó. Nos está costando adaptarnos a la categoría, aunque el equipo está en una línea ascendente. Estamos ya compitiendo como el año pasado".