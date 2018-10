0-3: El Betis Deportivo cocinó y sirvió el derbi a su gusto ante el Sevilla C

El Betis Deportivo se hizo acreedor con justicia de los tres puntos ante un Sevilla C que, pese a recibir tres goles, planteó un partido serio y competido, aunque no supo aprovechar su gran oportunidad en un penalti fallado por Calderón. Pudo ser el punto de inflexión de un derbi en el que el filial verdiblanco llegó con la lección aprendida de tropiezos de años anteriores y que afrontó con determinación.

Cambió el Sevilla C su escenario habitual por el campo 5 de césped artificial de la Carretera de Utrera (habitualmente juega en el de césped natural), saltando con la idea clara de entorpecer la circulación de balón bética. Ímprobo trabajo de Simo, Vacas y, sobre todo, de Muhamadou, que se fajó en todas las acciones, recibiendo una amarilla en el 9' que le condicionó.

Con el Sevilla C centrado en 'cortocircuitar' el juego visitante, y el Betis Deportivo anhelando su fluidez en la circulación del esférico, las ocasiones comenzaron a llegar a cuentagotas. Simo y Robert fueron los primeros en hacerlo, aunque blocaron sus remates.

Mediado el primer tiempo, los béticos comenzaron a sacudirse la presión rival. Así, Brian blocó el chut de Altamirano en el 27'; uno después, Nieto, que se movió muy bien entre líneas, falló un mano a mano con Brian; y en el 29', Nieto robó un esférico en la salida de balón sevillista, cedió a Altamirano, cuyo disparo no blocó Brian ,y Abreu, atento, remachó (0-1).

El gol cambió el escenario, pero el bisoño Sevilla C no renunció al derbi y tuvo su oportunidad. Jugada de pizarra a la salida de un córner que acabó con un penalti de Tellado sobre Simo. Era la opción del segundo filial nervionense, pero Carlos Marín paró el lanzamiento de Calderón (37').

Tras el paso por los vestuarios, el Sevilla C no dio su brazo a torcer. Volvió a adelantar su presión y el Betis Deportivo no encontraba la puerta de su 'sala de máquinas' (Abreu, Rodri, Robert...).

Sin embargo, los de Paco Peña no sumaban ocasiones (apenas un lanzamiento alto de José Espinar y un flojo lanzamiento de Vacas), esperando agazapados los atacantes béticos, que se destaparon en el tramo final.

A falta de veinte minutos, Altamirano progresó por la banda izquierda y su centro al área lo remató Robert, que en segunda instancia ante la parada de Brian, anotó el 0-2 en una 'semivolea'. Y cuatro después, Diego cerró el marcador en un cabezazo a falta de Altamirano. Ahí murió el derbi...

Ficha técnica:

Sevilla C: Brian (1), Juan Delgado (1), Candela (1), Luengo (2), Mario Espinar (2), José Espinar (2), Calderón (1) (Luis García 60') (1), David García (1) (Pliego 78') (1), Muhamadou (1), Luis Vacas (1) y Simo (2) (Álvaro Fernández 78') (1).

Betis Deportivo: Carlos Marín (2), Tellado (1), Julio Alonso (2), Edgar (1), Diego González (2), Kaptoum (1) (Migue 47') (1), Robert (2) (Meléndez 83') (1), Abreu (1), Nieto (2), Rodri (1) (Iván Navarro 72´) (1) y Altamirano (2).

Árbitro: Paradas Mazuela (Malagueño). Amarillas a los locales Juan Delgado, Mario Espinar, José Espinar, David García, Muhamadou y Luis García; y a los visitantes Edgar, Diego, Altamirano, Migue e Iván Navarro.

Goles: 0-1 (28´) Abreu; 0-2 (69´) Robert; 0-3 (74´) Diego González.

Incidencias: Unas 500 personas, aproximadamente, en la ciudad deportiva.