Resumen de la jornada 8ª de los equipos sevillanos de Tercera

Sevilla C 0-3 Betis Deportivo: Cocinó y sirvió el derbi a su gusto

El Betis Deportivo se hizo acreedor con justicia de los tres puntos ante un Sevilla C que, pese a recibir tres goles, planteó un partido serio y competido, aunque no supo aprovechar su gran oportunidad en un penalti fallado por Calderón. Pudo ser el punto de inflexión de un derbi en el que el filial verdiblanco llegó con la lección aprendida de tropiezos de años anteriores y que afrontó con determinación.

Cambió el Sevilla C su escenario habitual por el campo 5 de césped artificial de la Carretera de Utrera (habitualmente juega en el de césped natural), saltando con la idea clara de entorpecer la circulación de balón bética. Ímprobo trabajo de Simo, Vacas y, sobre todo, de Muhamadou, que se fajó en todas las acciones, recibiendo una amarilla en el 9´ que le condicionó.

Con el Sevilla C centrado en ´cortocircuitar´ el juego visitante, y el Betis Deportivo anhelando su fluidez en la circulación del esférico, las ocasiones comenzaron a llegar a cuentagotas. Simo y Robert fueron los primeros en hacerlo, aunque blocaron sus remates.Mediado el primer tiempo, los béticos comenzaron a sacudirse la presión rival. Así, Brian blocó el chut de Altamirano en el 27´; uno después, Nieto, que se movió muy bien entre líneas, falló un mano a mano con Brian; y en el 29´, Nieto robó un esférico en la salida de balón sevillista, cedió a Altamirano, cuyo disparo no blocó Brian ,y Abreu, atento, remachó (0-1).

El gol cambió el escenario, pero el bisoño Sevilla C no renunció al derbi y tuvo su oportunidad. Jugada de pizarra a la salida de un córner que acabó con un penalti de Tellado sobre Simo. Era la opción del segundo filial nervionense, pero Carlos Marín paró el lanzamiento de Calderón (37´). Tras el paso por los vestuarios, el Sevilla C no dio su brazo a torcer. Volvió a adelantar su presión y el Betis Deportivo no encontraba la puerta de su ´sala de máquinas´ (Abreu, Rodri, Robert..).

Sin embargo, los de Paco Peña no sumaban ocasiones (apenas un lanzamiento alto de José Espinar y un flojo lanzamiento de Vacas), esperando agazapados los atacantes béticos, que se destaparon en el tramo final.

A falta de veinte minutos, Altamirano progresó por la banda izquierda y su centro al área lo remató Robert, que en segunda instancia ante la parada de Brian, anotó el 0-2 en una ´semivolea´. Y cuatro después, Diego cerró el marcador en un cabezazo a falta de Altamirano. Ahí murió el derbi...



Lebrijana 1-1 Algeciras: El fútbol acabó dándole la espalda

Un absurdo penalti de Alain en la última jugada (96´) privó a la Lebrijana de sumar una merecida e importante victoria sobre un Algeciras que se encontró con el empate. Fue prácticamente el único disparo a puerta de los gaditanos, que vieron como Panadero, con un golazo a pase extraordinario de Ranchero, hacía justicia a falta de siete minutos.

Desde el inicio, el cuadro de Joaquín Hidalgo se mostró superior a los visitantes. La insistente presión de Lúa y Ranchero y la intensidad en el medio de Sosa y Alain cortocircuitó al Algeciras y propició numerosos robos de balón para una Lebrijana directa (se plantaba en el ataque en solo dos o tres toques), vertical y veloz hacia la portería de Romero. Así, Ranchero, en una de sus muchísimas llegadas por banda izquierda, protagonizó la primera ocasión local (15´) tras un pase interior de José Carlos que no alcanzó por muy poco. A pesar del dominio albiceleste, el Algeciras, con mucho oficio, apenas sufría atrás hasta que apareció Roberto. El ariete, con un remate en el área pequeña a centro de Lúa, obligó a hacer el primer paradón del envite a Romero en el 39´. Antes del descanso, el meta respondía de nuevo a un disparo de Ranchero.

Tras el asueto, Roberto se volvió a encontrar con una mano imposible del arquero gaditano. Con ambos equipos con diez jugadores, la Lebrijana halló el premio a su insistencia en el 83´, cuando Ranchero filtró un pase interior con el exterior a Panadero para que éste, tras recortar a su marcador, anotara el 1-0 con un disparo dentro del área a la escuadra de Romero. A pesar de ser mejor, la justicia no se alió con una Lebrijana que saboreaba el triunfo, pues Alain, pasado de fuerzas en su propia área, cometió un evitable penalti sobre Antoñito que Alberto no perdonó.



San Roque 4-3 Coria: Ni con nueve dio el partido por perdido

San Roque de Lepe y Coria disputaron el encuentro con la intención de sumar los tres puntos y acercarse a los ´play off´. Los aurinegros sufrieron para superar a unos ribereños que acabaron con nueve jugadores y que lo dieron todo hasta el pitido final. Tras acabar 1-1 el primer tiempo, el partido se volvió loco en el segundo. El San Roque ganaba 3-1, con el Coria con nueve, pero un doblete de Espada puso picante hasta el final.



Utrera 0-0 Puente Genil. Tuvo de todo, menos goles

El Utrera cosechó un empate ante el Puente Genil en un encuentro que tuvo de todo, menos goles. Los locales jugaron un buen partido, destacando las dos expulsiones, una por cada bando (6´ y 15´), En el 27´ llegó la ocasión más clara del partido, penalti a favor del Utrera, pero Jairo mandó el balón fuera. El Puente Genil, muy ordenado, mantuvo a raya a los anfitriones, que sólo respondieron con sendos remates de Jairo y Plusco, éste último blocado por Cristian.

El segundo acto comenzó de nuevo con el dominio local. Los utreranos movían el balón con velocidad y llegaban al área rival con facilidad, aunque se toparon con Cristian. Ayala también salvó a su equipo en una gran intervención, firmando ambos equipos el empate.



Gerena 0-1 Conil: Continúa sin reaccionar

Un solitario gol del conileño Cuenca tumbó a un Gerena que encajó su cuarta derrota consecutiva, continuando en puestos de descenso, una inercia que ha obligado al club rojinegro a reaccionar.

Al respecto, ayer anunció el fichaje de Carlos Checa, un fichaje de relumbrón al que se unirán más. El siguiente podría ser, tal y como señaló @FSevillanoED, Alberto Gázquez. El trianero, sin equipo y recuperándose de su lesión desde que se vino de su aventura italiana en el Chieti, ha apalabrado su fichaje.

En cuanto al partido, justa derrota de un Gerena que tiene que despertar cuanto antes si no quiere ver agravados sus problemas clasificatorios. El Conil fue superior en todo momento y pese a que jugó los últimos 16´ con diez dispuso de ocasiones.



Écija 2-1 Espeleño: Victoria redentora

No ha sido una semana fácil en Écija tras la derrota en Conil, pero los azulinos sacaron adelante un difícil encuentro, con remontada incluida, con un excelso Migue.



Cabecense 3-3 Córdoba B: Heroico empate rojinegro

El Cabecense sumó un punto de esos que valen algo más. Los de Antonio Jesús Falcón perdían 0-2, pero Pulet abrió el camino en el 80´ y Francisco, de un golazo desde 40 metros, igualó en el 85´. Sin embargo, Armengol aprovechó un rechace en un córner para adelantar a un filial que se tuvo que conformar con un punto al anotar Jesús Mari, de penalti, en el último minuto.