Resumen de los equipos sevillanos en la jornada 9ª de Tercera

El Betis Deportivo-Utrera se juega este martes a las 17:30 horas.

Conil 4-0 Sevilla C: No halla el camino

El Sevilla C no encuentra el camino del buen juego y demuestra en este inicio de temporada que está muy perdido. En esta ocasión salió goleado ante un Conil que sigue en una dinámica positiva de resultados y juego. Los de Paco Peña perdieron los nervios y la goleada fue clara e inapelable. De hecho, pudo ser incluso mayor si el equipo jandeño hubiera mordido más en la herida de un filial que enlanza ya cuatro jornadas consecutivas sin vencer, en las que sólo ha obtenido un punto, con lo que cae a puestos de descenso.



Coria 0-2 Arcos: Demasiado castigo para los ribereños

El Coria sufrió su tercera derrota consecutiva frente a un Arcos que tiró de efectividad. Espada, en dos llegadas, pudo adelantar a los corianos en el primer acto, mientras que Samu, que se encontró con Isi Jareño, tuvo el empate. Las ocasiones gaditanas sí entraron, ahí estuvo la diferencia.

El partido comenzó con muchísimo ritmo, en apenas veinte minutos se contabilizaron hasta cinco ocasiones. En la primera, el Arcos se aprovechó de una mala cesión de Feito a Isco, que paró en primera instancia y posteriormente vio cómo el disparo de Legupín, que volvió a probar al meta local a renglón seguido, se marchaba rozando el poste. Begines, con un chut al palo corto, respondió para el Coria. Fue el preludio a la llegada más clara de los ribereños. Tras una media chilena de Dani Casado, Espada cazó el balón en boca de gol pero incomprensiblemente remató fuera. El fútbol no paraba de un área a otra. Así, Sergio, tras una gran internada de J. Antonio, cerró el fulminante arranque con un disparo demasiado cruzado. A partir de ahí, el Coria intentó controlar el duelo, pero el Arcos, combinando una presión alta con un buen repliegue, apenas sufría. Antes del descanso, de nuevo la tuvo Espada, que aprovechó una indecisión de la zaga visitante ante un centro pero se entretuvo demasiado ante un Isi que abortó su regate.

Tras el asueto, volvió a aparecer Legupín, que ya había avisado, para combinar con Sergio y Borja, que con un disparo seco al primer toque anotó el 0-1 (63´). Cinco después, Samu se topó con Isi a la salida de un córner en la ocasión más clara de un Coria que se volcó sin suerte al área rival. Así, Legupín cerró el duelo (90´) en una contra en la que se recorrió todo el campo para batir a Isco. Fran Delgado.



Ciudad de Lucena 4-1 Cabecense: Severo correctivo

A pesar de que se adelantó en el marcador por medio de Fran, el Cabecense sufrió una severa goleada frente a un Ciudad de Lucena que desaborló a los rojinegros tras el descanso. Aunque las ocasiones y el dominio eran del cuadro local, el equipo de Falcón golpeó primero gracias a una indecisión de la zaga cordobesa que fue aprovechada por Pepelu, que asistió a Fran para que éste batiera a Sillero. Fue un espejismo, ya que tras el descanso el Lucena, que antes del asueto envió dos balones al palo, hizo valer su superioridad. Así, Iván Henares empató con una vaselina a pase de Erik (55´). Cinco después, Yared anotó el 2-1 con un disparo desde la frontal. Marwan y Cabana cerraron la goleada en el tramo final.



Córdoba B 4-2 Lebrijana: Dormidos tras el descanso

Los cinco minutos posteriores al descanso, espacio de tiempo en el que el equipo de Joaquín Hidalgo encajó tres goles, condenaron a La Lebrijana, que se adelantó en el marcador por medio de Panadero, en su visita al invicto Córdoba B, líder de la categoría.

El dominio inicial del cuadro blanquiverde no se tradujo en ocasiones claras frente a una Lebrijana que apostó por esperar al filial. Tras un susto de Chuma, Panadero, con un remate tras una buena contra de Ranchero, puso por delante a los albicelestes en el 22´. A partir de ahí, el equipo califal tomó el control absoluto del partido. Así, Sarmiento pudo poner las tablas en un mano a mano que abortó el meta Manu. Justo antes del descanso, quien no perdonó fue Moyano, que anotó el empate con un disparo afortunado que se alojó en la red tras tocar en un zaguero. Fue el punto de inflexión de un partido que se decidió después del asueto, cuando el Córdoba B arrolló a la Lebrijana. Así, Moyano anotó el segundo tanto local al remachar un centro de Fran Ávila (47´); Chuma puso el tercero ante la pasividad de la zaga (48´); y Moyano cerró el envite (49´). Ranchero, en el 55´, maquilló de penalti.



Xerez CD 2-2 Écija: Rescata un buen punto

El Écija se llevó un punto en los últimos instantes frente al Xerez CD gracias a un penalti que anotó Joselu que sirvió para neutralizar la diana de Pedro Carrión en el minuto 84. El cuadro astigitano se adelantó en el marcador en el 9´ por medio de Migue García, que hizo una gran jugada para plantarse ante Fran y batirlo con un ligero disparo cruzado. El Xerez CD reaccionó nueve minutos después, cuando Benítez, rebañando el balón desde el suelo, aprovechó el rechace de Miguel en una falta. Antes del descanso, Santi Luque, en una bella jugada en la que se metió en el área por el lateral y chutó, se topó con la yema de los dedos de Fran. En el segundo acto, tras varias ocasiones para ambos equipos (un tiro al larguero del equipo de David Paéz incluido), las dianas llegaron al final, cuando Pedro Carrión logró el 2-1 con un remate espectacular y Joselu anotó el penalti sobre Migue García.



Espeleño 2-5 Gerena: Rioja lidera el festival minero

El Gerena reaccionó a su primera crisis de resultados con una espectacular goleada en casa del Atlético Espeleño, en un partido en el que el goleador Rioja, con cuatro dianas, fue el gran protagonista. Después de unos primeros minutos en los que imperó el nerviosismo en ambos bandos, el Gerena se hizo con el esférico y comenzó a dominar a los visitantes. De esta forma, Rioja anotó el 0-1 desde los once metros tras una acción polémica que terminó con la expulsión del local Troyano por aireadas protestas en el túnel de vestuarios. A pesar de la inferioridad numérica, Guti, también desde el punto de penalti, empataba para los locales (61´), pero sólo dos después Rioja volvía a poner por delante a los suyos al cazar el rechace de un disparo de Barrio. Con los cordobeses volcados en busca del empate, el ariete redondeaba su magnífica actuación con dos dianas más a la contra. A diez del final, los locales maquillaron el marcador con un gol de falta de directa de Carmona antes de que Mario anotara el quinto.

El partido correspondiente a esta jornada 9 entre el Betis Deportivo y el Utrera se disputará este martes a las 17:30 horas.