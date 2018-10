Ceballos (Coria): "La semana ha sido cruel"

La semana con jornada intersemanal ha pasado factura al Coria. El conjunto ribereño afrontaba la séptima cita liguera quinto en la tabla, pero las derrotas sufridas frente al Utrera, el San Roque de Lepe y el Arcos han hecho a los de Alejando Ceballos descender hasta la decimotercera plaza.

"A partir del lunes hay que valorar los acontecimientos de estas tres derrotas. La semana ha sido cruel para nosotros; mi equipo se ha vaciado. Nos pesó también el partido del viernes; hemos sido los últimos en jugar y los primeros en hacerlo el domingo. Hay que felicitar al. Toca hacer borrón y cuenta nueva porque ni antes íbamos a luchar por el ascenso, ni ahora vamos a pensar en ponernos nerviosos. Trabajando como lo hace esteva a estar bien situado y en una posición cómoda", declaró el preparador aljarafeño, que se muestra tranquilo ante la mala racha: "No me puedo preocupar. Tengo la experiencia suficiente para digerirlo. El equipo está capacitado para sacar esto adelante".

Ceballos pasa página y se centra en el próximo encuentro frente al Cabecense. "No nos queda otra, esto es fútbol, las semanas vuelan. Cualquier rival es capaz de sumar los tres puntos. Hay mucha igualdad y estamos capacitados para ganar en Las Cabezas. En estas últimas jornadas no ha habido posibilidad, pero nuestros rivales no han sido tan superiores. Esto es fútbol y toca aceptarlo", consideró el exentrenador del Gerena.