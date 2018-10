Un barrio lidera la Primera Andaluza

Los nostálgicos señalan que el fútbol actual ha perdido la 'inocencia' de antaño. Los jugadores tienen representantes siendo apenas niños; jeques compran clubes de fútbol sin historia; la televisión contribuye a despoblar los estadios... Sin embargo, todavía quedan reductos para aquellos que creen en un fútbol con valores, en el amor a un club y, sobre todo, con una identificación por su escudo y colores.

"La plantilla, prácticamente, es la misma que la del año pasado. Han llegado cuatro buenos refuerzos, pero, sorprendentemente no se ha marchado nadie. Muchos futbolistas han tenido ofertas y se han quedado. Es, quizá, el mayor aliciente de este club. Aquí no cobra nadie, pero el ambiente es muy bueno y el grupo humano es impresionante. Se trabaja muy a gusto". Son palabras de Francis García, entrenador del Bellavista, uno de las entidades referencia en el fútbol sevillano en cuanto a cantera se refiere, pero que, al menos esta semana, disfruta de un 'caramelo': ser líder de Primera Andaluza.

"Es un regalo inesperado, aunque lo estamos disfrutando con mucha ilusión. Hablamos al comienzo de temporada de tratar de estar entre los cuatro o seis primeros y, si en febrero o marzo seguimos ahí, intentar acabar en puestos de 'play off' (los cuatro primeros). Aquí el ascenso no es obligatorio y tenemos esa ventaja, pero qué duda cabe que la creación esta temporada de los 'play off' añade un punto de interés", manifestó el míster fronterizo, que asimila con naturalidad el éxito actual de su equipo: "Aquí no ha cambiado nada. Seguimos siendo los mismos, un club con clara vocación de cantera, en el que poco a poco vamos dando entrada a la gente joven con la que comenzamos a trabajar hace unos años. La gente está ilusionada, se nota en el ambiente; además el juvenil va también muy bien. Pero el liderato no nos va a condicionar. Tenemos claro lo que queremos. Vamos partido a partido y si en el último tercio de Liga tenemos opciones de 'play off', lucharemos por ellos".

Con el Bellavista, son ya cuatro los líderes habidos hasta el momento, tras Tomares, UD Morón CF y Osuna. "Hay mucha igualdad. Creo que va a ser una constante todo el año", consideró.