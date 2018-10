Migue no se baja del barco

"Tenía ya muchas ganas de volver a casa. Me gusta el proyecto y se me ha dado la oportunidad ahora, por lo que era el momento. Soy joven todavía (28), aunque regreso con muchas horas de fútbol acumuladas, más maduro, personal y deportivamente", confiesa Migue a los medios del Écija Balompié, donde bromea sobre su demarcación en el terreno de juego: "Ni a mí me queda claro cuál es mi posición ideal. Tampoco los entrenadores en estos años lo sabían. He jugado en banda, como mediocentro, mediapunta, de delantero... Me siento cómodo en cualquiera, así que, donde me pongan, actuaré".

El ex de Cartagena, Elche y Sabadell sabe que los azulinos no están respondiendo a las expectativas, aunque pide a la afición "que confíe en este equipo y en este proyecto", pues es sólo cuestión de tiempo que funcione: "El 'play off' es el objetivo que nos marcamos a principios de temporada, pero no hemos empezado como queríamos. Es verdad que estamos un poco alejados, si bien es pronto para descartarnos. Queda muchísimo, porque es una carrera de larga distancia. Cuando hay que estar entre los cuatro primeros es al final, no ahora".

El polivalente futbolista astigitano destaca que "hay un ambiente muy bueno y muy sano en el vestuario, pese a que las cosas no están saliendo. El entrenador es joven y muy cercano, con una relación fantástica con la plantilla".

Además, se abona a echar raíces cinco años después de su marcha: "Esperemos que la retirada me aguarde dentro de mucho, pero ya dije en el club que, si volvía, era para quedarme. Ojalá pueda retirarme aquí".