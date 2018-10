Achille Emana: "Me da igual la categoría en la que juegue mientras me divierta"

El Gerena ha revolucionado el fútbol sevillano y la Tercera con el fichaje de Achille Emana (36 años). Con casa en Gelves, donde tiene fijada su residencia y vuelve mientras no está jugando en el extranjero, ESTADIO se puso en contacto con el camerunés para valorar sus primeras impresiones como minero.

- Después de militar en grandes Ligas como la francesa y la española y tras su paso por campeonatos como el mexicano o el japonés, ¿por qué ha elegido el Gerena?

- He elegido el Gerena por diferentes razones. El director deportivo, Capi, es muy amigo mío. El presidente es René, hermano de Sergio Ramos. Necesitaba entrenarme un poco, después de estar parado seis meses desde que volví de la India. Llevaba un tiempo haciéndolo solo, pero así no había manera. Con amigos cerca en los que apoyarte es mucho mejor. Agradezco al Gerena que me ayude a ponerme bien físicamente. Si les puedo ayudar de aquí a diciembre, encantando de hacerlo.

- Su fichaje ha supuesto un auténtico revuelo en Gerena, Sevilla y Tercera.

- Sé que tengo experiencia y calidad que seguramente marcarían diferencias en Tercera división, pero llevo medio año parado. Aparte, hay que tener siempre humildad y no creer que por el nombre ya lo tienes todo conseguido. Como profesional que soy, necesito ponerme a tope físicamente antes de jugar. Otra cosa sería faltarme al respeto a mí y a mis compañeros. Además, hay niños mirando que merecen ver a un futbolista saltando al campo sólo cuando está a tope. No me voy a arrastrar ni a jugar andando. Por eso, hasta que no esté bien, seguiré entrenándome y animando al Gerena desde la banda. Todavía es pronto para coger los mecanismos del entrenador. Además, estamos esperando el tránsfer desde la India que certifica que soy un agente libre para fichar por otro equipo. Está tardando un poco más de lo que preveíamos, por lo que toca esperar un poco.

- Los rivales cruzarán los dedos para que se estrene contra otro.

- (Risas). No, hombre. Todo a su momento. Tengo 36 años y ya me dieron muchas veces por muerto deportivamente. Pero sigo teniendo amigos en el fútbol. Me da igual la categoría en la que juegue mientras esté bien y me divierta. Siempre fue más por disfrutar y ser felices, además de hacer feliz a los aficionados, que por dinero o por categorías. Ojalá llegue pronto el papel que me hace falta para jugar con el Gerena todos los partidos que pueda hasta Navidad para ayudarles. Seguro que algunos piensan que ya estoy acabado por jugar en Tercera, pero me da igual.

- Las lesiones, últimamente, le lastraron su trayectoria reciente.

- Lo del tobillo está olvidado. En la India tuve un problema de rodilla que también está ya superado. Intentaré ponerme pronto en forma para adquirir el ritmo que ya tienen mis compañeros.

- ¿Cómo fue su llegada al José Juan Romero para comenzar los entrenamientos (miércoles primero y ayer, el segundo)?

- Este miércoles comencé a entrenarme con el Gerena y vi ya que muchos chavales, la mayoría jóvenes, tienen mucha calidad. Seguro que nos entenderemos sobre el campo cuando me toque jugar. Sé que hay un buen equipo y un buen entrenador, Cachola, que sabe de fútbol y al que no le gustan los pelotazos. Eso es muy importante para mí también. ¿Un shock mi primer entrenamiento? Desde luego les di una sorpresa seguro. Pero lo primero que dije a los compañeros es que no se fijaran en mi carrera y en mi nombre. Tuve que trabajar muy duro para llegar hasta aquí. Soy uno más en el equipo. Les pedí que sigan siendo ellos mismos, que marquen su camino. Soy Achille Emana, pero no por tener calidad voy a jugar seguro. Eso no vale para nada si no eres humilde, trabajas más que nadie y te ganas el puesto.

- Todos recuerdan su paso por el Betis. ¿Sigue a su antiguo club?

- Desde cualquier parte del mundo he seguido al Betis, claro que sí. No podía ser de otra forma. Este fútbol que hace desde el año pasado con Quique Setién es el que me gusta a mí. El año pasado, el míster logró corregir lo de los muchos goles en contra y acabó jugando muy bien con tres atrás y encontrando la puerta contraria. Esta temporada están faltando los goles y han llegado las primeras críticas, porque la gente se pone nerviosa. Creo que hay que ser pacientes y esperar un poco. Porque estemos en la Europa League no van a caer ya los goles como plátanos. No es nada fácil, pues no jugamos contra juveniles, sino contra grandes equipos que hacen sus partidos también. Es cierto que una cosa es tener la posesión y otra crear ocasiones, pero los delanteros salen a darlo todo. Es sólo cuestión de tiempo que entre la pelota.

- ¿Vio el derbi sevillano?

- El derbi lo ganó el 'viejito' (risas). Joaquín está más que a tope. Muchos deberían mirarse en su espejo. Está en un gran momento. Ese día contra el Sevilla parecía que otra vez quedaría 0-0, pero salió él y marcó al final. Fue una alegría inmensa para todos los béticos. Mientras el balón entra, mejor un punto que ninguno.

- Los últimos encuentros han reabierto el debate acerca del estilo de juego que impregna Quique Setién. ¿Qué opina?

- Seguro que el entrenador irá cambiando cosas, pero el camino es éste. Hacía muchos años que no veía al Betis jugar así, con tanto toque y posesión. Es un placer verlo jugar. Si hubiera tenido la oportunidad de volver a este Betis, habría disfrutado mucho y hecho disfrutar a la afición. Este estilo es el que me gusta. Con espacios, podría haber marcado muchos goles, pero las cosas no son siempre como uno quiere; hay que aceptarlas como vienen.

- ¿Con quién se queda del actual Betis?

- Del Betis destaco más el grupo que las individualidades, aunque también las tiene. Me encanta Lo Celso, que viene del PSG y es un gran futbolista, de los que marcan diferencias, pero también Guardado está jugando muy bien, dándolo todo en el centro del campo pese a su edad. Joaquín está a un gran nivel, como ya he dicho, mientras que atrás está Bartra, un jugador ´top´, y Mandi, que ha crecido muchísimo, porque defensivamente está funcionando muy bien el Betis. La verdad es que sólo veo como problema la falta de gol. Por lo demás lo veo muy bien.