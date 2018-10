El efecto Emana se deja notar en Gerena

El fichaje de Achille Emana ha eclipsado la semana en el fútbol sevillano. El anuncio de su llegada al José Juan Romero ha sido motivo de comentario dada sus dilatadas trayectoria y calidad, que ahora pondrá al servicio de un equipo de Tercera que ve cómo una estrella futbolística se enfundará la elástica rojinegra y jugará en campos donde sus habituales protagonistas sueñan con alcanzar los éxitos del camerunés. Por ello, tras frotarse los ojos con su fichaje, el Gerena comienza a asimilar el efecto Emana y a disfrutarlo.

"Ha creado en el grupo una gran expectación. Quizá, incluso, en algunos cierta excitación por convivir con un jugador de estas características. Pero su llegada es como una más. Fue presentado, como todos, y después del entrenamiento es como uno más. Participó en la sesión como uno más. Ha llegado con mucha humildad, ilusión y ganas de ayudar. Se ha gestionado muy bien su llegada", declaró Juan Antonio Márquez 'Cachola', entrenador gerenense, añadiendo: "Supone un placer entrenar a jugadores de esta magnitud. Me encuentro muy ilusionado por trabajar con gente de esta grandeza, pero también nosotros tenemos que comportarnos con una línea, digamos igualitaria, con todos. El trato va a ser como un compañero más. También creo que es su deseo".

El preparador pileño se refirió a las primeras impresiones del exbético tras su puesta de largo como nuevo jugador minero. "Tras su presentación, agradeció el recibimiento y la acogida en nuestro equipo. Nos dijo que venía como uno más, a ayudar, y que está encantado de hacerlo. Fue un buen detalle de cómo es como persona. Quiere sentirse y hacerse partícipe del equipo; nos pidió que lo tratemos como uno más", destacó.

Dos de los jugadores rojinegros que pondrán los cinco sentidos en los entrenamientos con Emana, a buen seguro, serán Rioja y Jesús Vega, los delanteros del equipo. "Para el Gerena, sin duda, ha sido una alegría. Además, es muy humilde y viene con muchas ganas. Nos va aportar mucho", señaló el primero, máximo goleador del conjunto rojinegro, con siete dianas. Su compañero de línea, Jesús Vega, destacó la sencillez del camerunés: "Nada más llegar al vestuario, saludó a todos los compañeros y, posteriormente, dijo que es uno más, que viene a sumar y nos dio las gracias por haberlo acogido tan bien. A nosotros nos dio alegría, porque todos los que jugamos a esto queremos aprender cada día, y qué mejor si tenemos a un futbolista de estas características al lado".

La admiración del aljarafeño es compartida por su compañero Mario Oreca, uno de los futuros encargados en guardarle las espaldas. "Estamos todos muy contentos, desde la directiva, el cuerpo técnico y los compañeros. Tener a un jugador así en tu equipo es siempre motivante, ilusionante. Nos va a venir bien en lo personal y lo futbolístico", declaró el polivalente jugador arandino, ensalzando la experiencia que puede aportar Emana: "Nos contó que venía de la India y que firmaba por el Gerena para ser uno más. Que viene para ayudarnos. Lleva cuatro meses creo parado, aunque, poco a poco, con los entrenamientos, irá cogiendo ritmo y nos ayudará en todos los aspectos. Más, en un equipo joven en el que un veterano así nos va a ayudar mucho".

En el plano personal, Mario añadió que "es una persona muy cercana. Desde primera hora, llegó muy humilde e intentando ayudar en cada ejercicio. Un tío muy simpático".

Al igual que al aficionado, el fichaje de Emana sorprendió al propio vestuario del José Juan Romero, asombrado por el desembarco del camerunés. "Nos cogió a toda la plantilla por sorpresa. Sabíamos que iban a venir más fichajes. La verdad es que con Alberto (Gázquez) y Carlos Checa se ha dado un salto de experiencia, porque se habían ido ciertos jugadores semanas atrás. Nos llevamos la sorpresa de que el otro fichaje era Achille. Nos aportará experiencia deportiva, pero me quedo con que, personalmente, viene a darlo todo. Sabe un poco la trayectoria que tiene el Gerena y le han hablado del juego que queremos desplegar. La verdad es que el grupo está contento; es sociable con todo el mundo. Ésta es una plantilla joven y, a nivel personal, transmite mucha positividad; ayuda continuamente a los compañeros, es muy cercano para donde ha jugado. Para nosotros es un plus, no sólo deportivo, sino en lo personal", explicó Relaño, que 'se frota las manos' con el fichaje del atacante: "Lo vamos a explotar al máximo. Nos interesan sus vivencias, cómo ha llegado aquí. Para nosotros, es genial que esté aquí. En las redes sociales ha sido una bomba, pero viene a disfrutar, a ser uno más, a tender la mano y para que el pueblo de Gerena disfrute de él. Esperemos que se solucione pronto lo del tránsfer para que pueda estar con nosotros".

Por último, Rafa Toro cuenta las horas para compartir minutos sobre el terreno de juego, una vez asumido el impacto de su fichaje. "Nos creíamos que era una broma y, al momento, nos encontramos con que estaba allí haciéndose la foto con la ropa del Gerena. Estábamos impresionados en el vestuario. Un futbolista de su categoría y nivel, que estuviera con nosotros...", declaró el coriano, agregando: "Es muy buena persona. Vamos a abrir los ojos para aprender. Tener a este hombre al lado no se tiene todos los días. Todavía estamos impresionados. Se ve que es un buen compañero. Nos dará mucho no, lo siguiente". El atacante destaca el efecto llamada de su incorporación: "El equipo no se lo creía. Había gente en Gerena haciéndole vídeos. Es también un llamamiento para la afición del Gerena, que queremos hacer algo bonito e ilusionante".