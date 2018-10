UCAM Murcia 3-0 Sevilla Atlético: Sin opciones ante un rival superior

El Sevilla Atlético no pudo con un potente UCAM Murcia que consiguió una victoria cómoda y bastante clara en La Condomina demostrando que hoy por hoy es un firme candidato al liderato de la clasificación y al ascenso de categoría. El filial se mantuvo ordenado y con opciones reales durante más de media hora, pero cuando encajó el primer gol sufrió para alcanzar el descanso sin mayor castigo. En la segunda parte los de Luci Martín arriesgaron más buscando el empate pero no mostraron apenas profundidad y cuando recibieron el segundo todo se acabó.

El filial sevillista salió muy fuerte de inicio y en segundos Onwu se apuntó un primer chut a puerta, flojo sin problemas para Lucho pero al fin y al cabo un disparo. Los de Luci Martín controlaban la pelota y un par de minutos después Cera conseguía colgar un balón peligroso con destino Bryan que sin embargo acabó en una veloz contra a cargo del local Isi Ros que supuso un buen susto. La acción provocó el cambio de dominador y los de Pedro Munitis pasaron a tener más iniciativa con la pelota pero sin conseguir nada reseñable en ataque salvo tres de saques de esquina.

Cumplido el cuarto de hora el duelo estaba ajustado y bonito en lo táctico pero sin llegadas a las áreas. En el 20' se vería la primera ocasión verdaderamente clara, a favor de los murcianos tras un lío enorme entre Bryan y Juanpe que aprovecha Luis Castillo para robar el cuero y viendo la llegada de Onwu en carrera le envía un pase muy bueno que éste remata en zona de gol pero demasiado cruzado. Al poco el más incisivo entre los locales, Isi Ros, volvía a inquietar el marco de Lucho García.

El Murcia apretaba y seguía apuntándose córners, mientras que el Sevilla Atlético no estaba incómodo en el terreno de juego y seguía haciendo una presión alta que no dejaba jugar fácil a su oponente, pero a diferencia del equipo local no finalizaba sus acciones ofensivas. A falta de nueve para el descanso marcó el UCAM Murcia, la defensa sevillana no estaba rápida y Luis Castillo la enganchaba muy dura desde el punto de penalti y batía a un Lucho García vendido. El filial acusó mucho el tanto y dos más tarde Álex Camacho se colaba por la izquierda y a punto de disparar un atento Pepe Mena abortaba el gol in extremis. Visto el panorama el once de Luci Martín optó por replegarse y alcanzar los vestuarios sin mayor castigo.

El reinicio del juego tuvo ofreció otra cara distinta y en segundos los dos juveniles del ya de por sí joven filial combinan bien y cuando Bryan se iba a meter en el área era derribado. El especialista, el uruguayo Felipe Carballo, busca la colocación pero el cuero acabó en la esquina tras tocar en la barrera. Se pasó entonces a un juego parecido al de la primera pero con mayor presencia de los de un Luci Martín que rondando la hora de juego metió dos cambios seguidos buscando más profundidad. No la hubo, el partido continuó, los minutos pasaron y a la hora Isi Ros volvió a avisar justo antes de que el visitante Manu Sánchez se retirada lesionado. Quedaban veinte y dos minutos, Luci ya no tenía cambios y el juego de su equipo no hacía presagiar un gol, porque es cierto que tenía más la pelota pero también que no hacía daño.

A medida que quedaba menos tiempo el filial iría aumentando los riesgos, adelantando metros las líneas, pero el resultado no variaría y sólo se tradujo en alguna falta directa desde buena posición. La emoción por el resultado acabó cuando Onwu provocó un penalti ingenuo que el uruguayo Britos lanzó engañando bien a Lucho para hacer el segundo y sentenciar el resultado a falta de once para la conclusión. De ahí al final el enfrentamiento sobró para los visitantes pero no así para los locales, que incrementarían su resultado con un tercer tanto de Salinas después de una buena acción individual por banda con centro al punto de penalti de Ismael. Ambos jugadores habían salido en la segunda parte.



- Ficha técnica:

UCAM Murcia CF: Germán, Gurdiel, Javi Fernández, Carlos Moreno, Camacho (Titi, 75´), Toni Arranz, Britos, Galas, Luis Castillo, Isi Ros (Salinas, 87´) y Onwu (Ismael, 80´). Banquillo: Mounir, Curro, Ayala, Titi, Javi Rey, Ismael, Salinas.

Sevilla Atlético: Lucho García, Manu Sánchez (Amo, 68´), Checa, Cera, Chacartegui, Juanpe, Carballo, Lara, Pepe Mena (Chris Ramos, 87´), Bryan y Miguel Martín (Diego García, 58´). Banquillo: Javi Vázquez, Javi Díaz, Pejiño, Curro, Amo, Diego García, Chris Ramos.

GOLES: 1-0 (36´) Luis Castillo. 2-0 (79´) Britos (pti.). 3-0 (91´) Salinas.

ÁRBITRO: Fernández Vidal (Valenciano). Amarilla a Castillo, Fernández, Isi; Bryan, Checa, Amo y García.

CAMPO: La Condomina. 1.820 espectadores.