Resumen de los equipos sevillanos en Tercera División en la jornada 11

Coria 2-1 Lebrijana: Nada puede con el ímpetu ribereño

El Coria logró ayer su segunda victoria consecutiva ante una Lebrijana a la que logró superar en casi todos los aspectos, incluso con un jugador menos. Y es que la roja directa a Serrano en el 22´, al interpretar el árbitro que este agredió a Panadero, parecía cambiar las tornas de un partido muy controlado por los amarillos. Sin embargo, fue a partir de ese lance cuando llegaron sus mejores ocasiones.

Salieron muy fuertes los locales, dominando la posesión frente a una Lebrijana que no terminaba de entrar en el partido. No obstante, el peligro no llegaba con claridad a ninguna área. Sorprendentemente, la expulsión pareció animar aun más a los corianos, pues crearon tres ocasiones claras por parte de Pavón, Chacón y Jony, de falta directa, todas ellas sacadas magistralmente por Ares. El primer gol llegó al borde del descanso, cuando Palacios remató en el área chica un saque de banda peinado en el primer palo. Tras el asueto, la Lebrijana entró con más fuerza en el partido y pronto empató la contienda gracias a un gran disparo de Ranchero a la escuadra, pero la reacción duró poco, ya que, acto seguido, Jony amarró el triunfo local al resolver un mano a mano tras un mal despeje de la defensa visitante. A partir de ahí, la Lebrijana, con la habilidad de Ranchero y el desparpajo del recién salido Lúa, trató de agitar el duelo, pero, más allá de un remate de Juande que sacó Jony en la línea, no encontró la forma de sorprender a un Coria muy seguro, que, con este triunfo, se acerca a la zona alta de la tabla.

Coria: Isco (1), Begines (2), Serrano (0), Jony (2), Feito (1), Palacios (2) (Maristany 75´) (1), Migue Sánchez (1), Redondo (2), Pavón (2) (Espada 79´) (1), Gonzalo (2) (Raúl Vega 64´) (1) y Chacón (2).

Lebrijana: Iván Ares (2), Juanma (1), Juande (1), José Mari (1), Iván Álvarez (1) (Lúa 62´) (2), Alain (2), Copero (1) (Robe 45´) (1), José Carlos (1), Alberto (1) (Sánchez 45´) (1), Panadero (1) y Ranchero (2).

Árbitro: Vaca Núñez, gaditano. Expulsó por roja directa a Serrano (22´). Amonestó a los locales Gonzalo y Espada; y a los visitantes Copero e Iván Álvarez.

Goles: 1-0 (42´) Palacios; 1-1 (49´) Ranchero; 2-1 (53´) Jony.

Incidencias: Unas 300 personas vieron el partido en el estadio Guadalquivir de Coria del Río.

Tras dos victorias consecutivas, el Gerena logró una igualada muy meritoria en casa de uno de los ´gallitos´ de la categoría. Cádiz B: Cristian Arco (2), Moi (2), Saturday (2), Cubero (2) (Seth Vega 68´) (1), Franco (2), Sergio (1), Duarte (2), Chapela (2) (Alomar 74´) (1), Peter (1), Jordi Tur (1) (Javi Moreno 86´) (s.c.) y Javi Navarro (1). Gerena: Linares (3), Manolete (2), Montaño (1), Sebas (2), Valencia (2), Checa (1), Gabi (1) (Tore 61´) (1), Gordo (2), Vega (1) (Toro 88´) (1), Mario (1) y Barrio (1) (Juanjo 83´) (1). Árbitro: Suárez Juan, onubense. Sin amonestaciones. Incidencias: Unas 150 personas vieron el partido en el campo Ramón Blanco de la Ciudad Deportiva El Rosal. Ambos equipos estuvieron negados de cara a gol, siendo una parte para cada uno; la primera, para el Cádiz B, cuyas ocasiones fueron desbaratadas por un gran Linares; y la segunda, para un Gerena, que por mediación de Toro, pudo llevarse la victoria en los minutos finales.

Atlético Espeleño 1-1 Utrera: Valioso botín logrado en inferioridad numérica

El Utrera rescató un punto ante un Espeleño, que con el cambio de entrenador ofreció una imagen muy competitiva.

Espeleño: José (2), Samu (1), Lucena (1), Óscar (2), Cristian (1), Juanito (2), Fede (2), Sergio Ortiz (2), Álex Molina (s.c.) (Ángel 33´) (1), Carmona (3) y Guti (2) (Mogollón 79´) (1). Utrera: Ayala (1), Sergio Ortiz (1) (Haro 79´) (1), Toni (2), Álex Ortiz (1) (Galán 46´) (1), Titi (0), Jairo (2), Padilla (2) (Navarro 63´) (1), Domingo (1), Javi Medina (1) y Plusco (1). Árbitro: Manrique Antequera, granadino. Expulsó a Titi por doble amarilla (70´). Amonestó a los locales Álex Molina, Ángel, Carmona, Criado y Samu; y a los visitantes Sergio Ortiz, Navarro y Javi Medina. Goles: 1-0 (37´) Carmona; 1-1 (83´) Toni (p.). Incidencias: Unas 450 personas vieron el partido en el Municipal de Espiel. El partido fue muy entretenido en una primera parte, donde los utreranos trataron de sorprender a la contra sin éxito, pues fue el Espeleño, quien se adelantó con el gol de Carmona. Tras la reanudación, el Utrera apretó, pero la expulsión por doble amarilla de Titi dificultó mucho el empate, algo que logró Toni, al transformar una pena máxima en el minuto 83.

Los Barrios 1-0 Écija: Imposible ganar fuera de casa

El Écija perdió la ocasión de salir de la zona de descenso al caer ante Los Barrios en un duelo soporífero, donde solo una genialidad de Mario Pérez, al superar a Miguel Guerrero con un disparo desde 25 metros, pudo decantar la balanza, justo cuando el partido se dirigía sin remedio hacia el empate.

Los Barrios: David Zamora (1), Sergio Iglesias (1) (Biri 65´) (1), Álex Vázquez (1), Manzano (1), Bonaque (1), Juanma (1), Gonzalo Almenara (1), Mario Pérez (2), Álex Guti (1) (Goma 86´), Forján (1) (Facu 75´) (s.c.) y Alan (1). Écija: Miguel Guerrero (1), Sedeño (1), Ocaña (1), Cote (1) (Carlos 83´) (s.c.), Galiano (1), Marrufo (1), Santi Luque (1), Borja (1), Migue (1), Marenyà (1) (Joselu 74´) (s.c.) y Luisito (1) (Carracedo 68´) (s.c.). Árbitro: Durán García, malagueño. Sin amonestaciones. Gol: 1-0 (79´) Mario Pérez. Incidencias: Unas 500 personas vieron el partido en el Polideportivo San Rafael de Los Barrios. Fue un partido malo y demasiado táctico, especialmente en la primera parte, donde los locales tuvieron cierta iniciativa, pero con acercamientos muy tímidos. Una volea del barreño Alan en el 10´ y un lanzamiento de falta de Ocaña en el 28´, atrapado sin problemas por Zamora, fueron las mayores ocasiones hasta el 37´, minuto en que el árbitro anuló un gol por fuera de juego al ecijano Galiano, cuyo remate venía precedido de otro disparo de un Migue, en posición adelantada. Forján puso la réplica con otro lanzamiento de falta antes de un descanso, tras el cual se acentuaron las dinámicas, pues el Écija dio un paso atrás, mientras que los locales dominaron con más fuerza. No obstante, apenas hubo ocasiones hasta la diana de Mario en el 79´, un gol que mantiene a los astigitanos en la zona peligrosa.

Puente Genil 3-1 Cabecense: Vuelve de vacío tras un partido horrible

El estreno de Adrián García no supuso un cambio de dinámica, pues sus pupilos cayeron con claridad ante un Puente Genil que controló el partido en todo momento.

Nada más empezar, los rojinegros sufrieron el primer mazazo con el gol de Alberto Castro. Apenas diez minutos más tarde, los locales pudieron ampliar ventaja, pero Iván Casas detuvo el penalti tirado por Pato. Pese al positivo impulso anímico, el Cabecense no contrarrestó el dominio local, erigiéndose su portero como uno de los mejores.

Puente Genil: Cristian (1), Manolo Cano (2), Joselito (3), Edu Chía (2), Yona (2), Alejo (2) (Manu Tellado 77´) (1), Pato (3), Isco (2) (Ordóñez 67´) (2), Alberto Castro (3), Ismael (2), Toni García (2) (Nacho (67´) (1). Cabecense: Iván Casas (2), Selu (0) (Lolo 65´) (1), Francis (1), Javi Salas (1), Cristian Toro (0), Schuster (1), Kisko (1) (Pepelu 60´) (2), Juan Guerra (1), Pulet (2), Burrita (1), Jurado (0) (Adri, 72´) (1). Árbitro: Alcoba Montes, granadino. Amonestó a los locales Alejo, Toni García, Cristian y Pato; y a los visitantes Iván Casas, Kisko y Lolo. Goles: 1-0 (3´) Alberto Castro; 2-0 (61´) Joselito; 3-0 (62´); Pato; 3-1 (80´) Burrita (p.) Incidencias: Unas 750 personas vieron el partido en el Manuel Polinario de Puente Genil. El despertar visitante llegó tras el descanso. Sin embargo, cuando mejor jugaban, en solo dos minutos, llegaron los goles de Joselito y Pato. En el tramo final, los sevillanos mostraron su mejor versión, lo que propició el gol de Burrita, de penalti, que maquilló el marcador.

Xerez CD 1-0 Sevilla C: Cae a zona descenso pese a merecer más

Mereció mejor suerte y mayor premio, al menos un punto, un batallador y ambicioso Sevilla C que se marchó de vacío de La Juventud tras perder por la mínima ante un Xerez CD que no demostró ser superior. Fue un partido igualado y muy competido en el que se corroboró la posición delicada de ambos equipos en la tabla. A los nervionenses les faltó pegada y caen con este resultado a puestos de descenso.

Xerez CD: Fran (2), Naranjo (1), Ezequiel (1), Dani (3), Salas (1), San Juan (1), Benítez (2) (Bruno 65´) (1), Quirós (1) (Vega 60´) (1), Pedro (1) (Isra 80´) (s.c.), Sergio (1) y Amín (2).

Sevilla C: Brian (2), Juan Delgado (1), Candela (2), Luengo (1), David Rodríguez (1) (Fernández 70´) (1), José Espinar (2), Eloy (2), D. García (1) (Juan Andrés 63´) (1), Pliego (1), Calderón (1) y Luis García (1) (Ares 80´) (s.c.).

Árbitro: Pérez Guerrero (Cordobés). Amonestó a los locales Benítez y San Juan; y a los visitantes Juan Delgado y Luengo.

Gol: 1-0 (28´) Salas.

Incidencias: Unos 300 espectadores en el campo de La Juventud.

Betis Deportivo 1-0 Arcos: Supera con nota la prueba de madurez

La posición de portero en el fútbol es, seguramente, la más ingrata de todas. Cuando un guardameta se luce, salvando a su equipo en varias ocasiones, a menudo los entrenadores recurren al injusto lugar común de que ellos están para eso, para parar, mientras que nadie discute que los buenos deben marcar diferencias en ataque, pero, si no lo hacen, aparecen mil y una justificaciones, como la de que, pese a no marcar, generaron mucho y trabajaron para el equipo.

Este sábado, Carlos Marín y Roberto Abreu comparten en esta crónica merecimientos. El cancerbero cedido por el Atlético de Madrid, como admitió luego José Juan Romero en sala de prensa, es "de una categoría muy superior a la que está". Lo demostró con un repóquer de soberbias intervenciones, entre ellas una en el alargue que tenía mucha pinta de suponer el empate y que el almeriense rescató de la escuadra para mandar la pelota a córner. Tan sólo Cuenca, a los doce minutos, logró batirlo, si bien el tanto fue anulado por fuera de juego. En el resto de aproximaciones gaditanas, generalmente a balón parado, el ´1´ bético resultaría inabordable, una de las claves para que el filial verdiblanco sume su quinta jornada sin conocer la derrota, con un 13 de 15 que lo afianza en los puestos privilegiados del Grupo X, respondiendo a las expectativas pese a su insultante juventud e inexperiencia.