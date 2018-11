Resumen de la jornada 13 de los equipos sevillanos en Tercera

Écija 2-1 Gerena: Saam permite un respiro en San Pablo

Victoria agónica de un Écija que se toma un respiro en su delicada situación deportiva. El Gerena, por su parte, encaja su segunda derrota consecutiva, tercera jornada sin ganar, que le deja en descenso. Mal partido en líneas generales el visto en San Pablo, marcado por las ansias de sumar los tres puntos por ambos bandos. Comenzaron dominando los anfitriones, pero ni locales ni visitantes protagonizaron ocasiones claras de gol, rompiéndose las hostilidades en el 14´. Pase en largo de Marenyà a Joselu, que avanzó y cedió a su compañero Migue, que batió a Linares. Sin embargo, apenas saboreó el tanto el Écija, ya que dos minutos después Jesús Vega logró el empate. Después de ese intercambio de golpes, el Écija trató de retomar la iniciativa, disfrutando Joselu de una ocasión, aunque remató desviado. En el 30´, primera expulsión, viendo el visitante Valencia la roja directa, aunque al igual que con el 1-0, los astigitanos no tuvieron tiempo de rentabilizar la superioridad, ya que Galiano, en el 44´, vio su segunda tarjeta amarilla. Tras el paso por los vestuarios, las mejores ocasiones corrieron a cargo del Écija, siendo las dos más claras para Marenyà. No obstante, la suerte le acabó sonriendo en el 96´, con un gol de Saam, rematando un centro desde la diestra Hoy, comunicado La plantilla leerá hoy un comunicado denunciando los tres meses de impagos que sufre.

Écija: Miguel Guerrero (1), Manu Martínez (1) (Chanfreut 89´) (s.c.), Ocaña (1), Cote (1), Galiano (1), Barragán (2), Marenyà (2), Marrufo (1) (Saam 80´) (2), Joselu (1), Migue (2) y Luisito (1) (Carracedo 60´) (1).

Gerena: Linares (1), Manolete (1), Montaño (1), Valencia (1), Tore (2), Relaño (1) (Sebas 46´) (1), Helio (1) (Juanjo 55´) (1), Checa (2), Jesús Vega (1), Mario (1) y Barrio (1) (Gordo 80´) (1).

Árbitro: Pulido Campos (Jiennense). Tarjetas amarillas a los locales Migue, Manu Martínez y Marrufo; y a los visitantes Tore, Barrio, Manolete y Checa. Expulsó al azulino Galiano (44´) por doble amarilla y al gerenense Valencia (30´) con roja directa.

Goles: 1-0 (14´) Migue; 1-1 (16´) Jesús Vega; 2-1 (96´) Saam.

Incidencias: 700 espectadores.



Conil 1-0 Cabecense: Heredia prolonga la crisis de los rojinegros

El Conil se llevó el triunfo gracias al solitario gol de Heredia, que deja sin puntos a un Cabecense que seguirá una jornada más como penúltimo.

Ambos conjuntos quisieron hacerse con el centro del campo para poder así dominar el partido, presenciándose un partido poco vistoso y algo aburrido que no destacó por tener demasiadas ocasiones de gol. Tras el 1-0, el ´Cense´ no halló respuesta.

Conil: Gallego (3), Mario Sánchez (2), Adrián (1), Pablo (2), Cortijo (2), Mario García (2), Heredia (3), Juan Carlos (1), Javi Navarro (2) (Cornejo 46´) (2), Fran Ponce (1) (Bonomo 46´) (3) y Cuenca (2) (José Mari 76´) (1).

Cabecense: Iván (1), Lolo (1), Cristian (1), Salas (2) (Juanan 85´) (1), Bucarat (2), Schuster (1), Pulet (1) (Alberto 72´) (1), Juan Guerra (1) (Dani 77´) (1), Pepelu (2), Jesús Mari (3) y Francis (2).

Árbitro: Sánchez Carreras (Cordobés). Amnestó a los Fran Ponce, Mario García y Pablo Ureba; y a los visitantes Lolo, Bucarat, Francis, Juan Guerra, Salas y Pulet.

Gol: 1-0 (70´) Heredia.

Incidencias: 300 espectadores.



Cádiz B 1-2 Utrera: Victoria con premio doble

El Utrera prolonga una semana más su racha y ya son nueve jornadas consecutivas sin perder. Además, los tres puntos sumados ante el Cádiz B, un rival directo en su lucha por la zona noble, le permite alcanzar puesto de ´play off´ de ascenso (cuarto).

La primera mitad empezaría con un filial que salió a comerse al Utrera. Sin embargo, serían los amarillos los que se llevarían el primer golpe justo antes de cumplirse el minuto diez. El Utrera robaba un balón en la medular y en una rápida transición Plusco hacía el primero en la primera llegada de los visitantes.

El 0-1 le sentaría muy bien al Utrera y se vendría arriba anulando así a un Cádiz B que se había quedado en estado de shock. Seth tendría la más peligrosa para el cuadro cadista.

La segunda mitad no fue brillante. El filial llevaba la iniciativa, aunque el Utrera no sufría. Con el Cádiz B ya volcado, Sergio Navarro haría el segundo a la contra para sentenciar un encuentro que acabaría 1-2 con el gol del central Saturday, quién aprovecharía su llegada en el tercer minuto del tiempo añadido para maquillar el resultado final.

Partido muy sólido del Utrera, que estuvo firme en todas sus líneas, muy efectivo en sus llegadas y muy experimentado para contrarrestar la juventud del equipo local.

Cádiz B: Cristian Arco (1), Moi (1), Saturday (2), Cubero (1) (Peter 75´) (1), Braganza (1), Sergio (1), Duarte (1), Chapela (1) (Javi Pérez 60´) (1), Javi Navarro (2), Jordi Tur (1) (Leomar Pinto 60´) (2) y Seth Vega (1).

Utrera: Ayala (2), Esteban (1), Toni (1), Cachana (2), Álex del Río (1), Titi (1), Sergio Navarro (2), Kiki (1) (Jairo 78´) (1), Plusco (2) (Domingo 89´) (s.c.), Javi Medina (1) (Juanjo 82´) (s.c.) y Pablo Haro (1).

Árbitro: Quintero González (Onubense). Amonestó a los locales Braganza, Javi Navarro y Seth Vega; y a los visitantes Toni, Plusco y Jairo.

Goles: 0-1 (9´) Plusco; 0-2 (84´) Sergio Navarro; 1-2 (93´) Saturday.

Incidencias: 150 espectadores.



Coria 1-2 Guadalcacín: Sorprendido por el colista

El Guadalcacín venció al Coria contra todo pronóstico. Los ribereños recibían en su feudo al colista de la categoría, que tan sólo había sumado un empate en todo lo que se lleva de campeonato, pero donde terminó sorprendiendo a todos.

La mañana fría, desapacible y algo nublada, parecía que iba a ser un presagio de lo que posteriormente sería el encuentro para el Coria.

El compromiso comenzó con una muy buena acción de Espada que desde el balcón del área lanzó un verdadero misil que Lebrón, de puños, abortaría perfectamente. Pero a partir de aquí todo se iba a poner cuesta arriba para los anfitriones.

Así, en el 11´, David Piñero cabeceó al fondo de las mallas un centro de Chato. El Coria trató de responder a los pedáneos, pero se encontró en todo momento con un equipo bien ordenado y un muro llamado Lebrón, que estuvo sensacional bajo palos, deteniendo tres claras oportunidades, dos de David Feito y otra de Palacios.

Tras el paso por vestuarios, la tónica no cambiaría demasiado. El Coria tuvo la posesión, pero una y otra vez se topó con la defensa visitante. El ´Guada´, a la contra, dejó el envite resuelto en el 70´: indecisión defensiva entre Redondo e Isco que aprovecharía Fran Jiménez para anotar el 0-2.

A partir de aquí, el Coria se fue arriba con más corazón que cabeza, aunque no encontró nunca el camino de la definición, salvo con el partido ya agonizando. Un gol de penalti de Espada puso una pizca de emoción en el tramo final del compromiso.

Coria: Isco (1), Mario Begines (1), David Feito (2), Maristany (1) (Pedro Chacón 61´) (1), Redondo (1), Iván Martín (1) (Pedro Jiménez 75´) (1), Palacios (1) (Dani Romero 69´) (1), Pavón (1), Espada (1), Gonzalo (1) y Migue Sánchez (1).

Guadalcacín: Lebrón (3), Alberto (2), Chato (2), Rosales (2), Diego Galiano (2), Luis Castillo (2), Pablo Pérez (2), Pulido (1) (Fran Jiménez 67´) (3), David Piñero (3) (Juandi 81´) (1), Juanjo (2) (Parada 89´) (1) y Pancy (2).

Árbitro: Narváez de Vera (Córdoba). Amonestó a los locales Gonzalo, Iván Martín, Pavón y Cepeda; y por parte visitante, Parada, Pablo Pérez, David Piñero, Fran Jiménez, Chato, Pulido y Juanjo.

Goles: 0-1 (11´) David Piñero; 0-2 (70´), Fran Jiménez; 1-2 (95´), Espada de penalti.

Incidencias: 400 espectadores.



Betis Deportivo 1-1 Lebrijana: La austeridad, sin premio esta vez

El Betis Deportivo, que iba a rentabilizar de nuevo una de sus pocas llegadas con precisión de ´broker´ caro, cedió un empate postrero en su feudo ante una Lebrijana intensa y persistente que obtuvo el premio que mereció y que buscó con todas las armas a su alcance.

Arrancó el partido con ímpetu el filial, que avisó por medio de Nieto y Escardó, demostrando más profundidad que en jornadas anteriores, si bien la Balompédica se defendía con orden y logró equilibrar el dominio. Con todo, Julio Alonso tuvo la primera clara al cuarto de hora, controlando en el área un balón colgado, pero quiso regatear a Iván Ares y perdió toda opción de marcar al adelantarse Juanma a su remate. Fue la antesala del 1-0, el quinto de Abreu este curso: el onubense anduvo listo al cabecear en parábola un rechace del meta albiceleste al centro-chut desde la línea de fondo de Nieto.

El tanto tuvo el efecto lógico, espoleando a los verdiblancos en la presión y haciendo cundir el nerviosismo en la Lebrijana, que pecó a menudo de precipitación. Sea como fuere, ambos metieron una marcha más al juego, con lo que la ruptura de hostilidades fue una buena noticia en general. Escardó, con un libre directo que merodeó el poste, respondió a un chutazo previo de José Carlos que repelió la cabeza de Jaime cuando enfilaba la portería de Carlos Marín, espectador de lujo posteriormente en una falta cerrada de Sosa que se paseó por el área y en un mano a mano con Panadero, tras error en la salida entre Jaime y Edgar, que el foráneo mandó arriba.

Parecía más cerca el empate que el segundo de los de José Juan. La presión alta del rival era efectiva, transformada en precisión y velocidad ante unos heliopolitanos que no lograban fluidez ni igualar la intensidad de los del Bajo Guadalquivir en los cruces. Por todo lo anterior, resultaba meritorio que el anfitrión mantuviera su mínima ventaja al descanso.

En la reanudación, fútbol de área a área, con el Betis Deportivo presto a sentenciar a la contra. Lo intentaron Nieto (muy solo en su pulso con José Mari), Ranchero, Roberto y Lúa, pero el filial inquietaba lo justo, sin desnudarse tampoco mucho. El cuarto de hora final pedía a gritos una inflexión que sólo podía llegar, a priori, en acciones individuales. Como el gol olímpico de Altamirano que impidieron a medias Iván Ares y el larguero o la aventura en solitario de Nieto, que debió combinar antes con Nané.

Hidalgo tiraría de un doble cambio para apurar sus posibilidades de rascar algo en Los Bermejales. Y le salió de muerte: Robert aprovechó una mala salida de Carlos Marín en un córner para cabecear al fondo de la red. Quedaban diez minutos, pero el juego se endureció y las interrupciones lastraron a un anfitrión a contraestilo.

Betis Deportivo: Carlos Marín (0); Tellado (2), Edgar (0), Diego González (1), Julio Alonso (1); Jaime Garijo (1) (Miguel Rodríguez 46´) (1); Escardó (3) (Nané 72´) (1), Abreu (1), Rodrigo (1) (Meléndez 54´) (1), Altamirano (1); y Nieto (2).

Lebrijana: Iván Ares (1); Juanma (1), Juande (2), Manu Sánchez (1); José Mari (1), Alain (2) (Robert 79´) (1), Sosa (3), José Carlos (3) (Copero 79´) (1); Ranchero (2), Panadero (1) y Roberto (1) (Lúa 55´) (1).

Árbitro: Aranda Delgado (malagueño). Amarillas a los locales Rodrigo y Julio Alonso, y a los visitantes Manu Sánchez, Ranchero, Dani Alaim, Juande, Juanma y Manu (en el banquillo).

Goles: 1-0 (20´) Abreu; 1-1 (80´) Robert.

Incidencias: Unas 250 personas en el campo 3 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol de Sevilla.



Los Barrios 3-0 Sevilla C: Desaprovechó sus opciones

El Sevilla C cayó goleado en su visita a Los Barrios frente a un conjunto enrachado con cinco victorias seguidas y 541 minutos sin encajar gol, aunque bien es cierto que el filial sevillista tuvo, en el segundo tiempo, un par de ocasiones para haber empatado. Pese a la derrota, los de Paco Peña quedan fuera de los puestos de descenso.

El primer tiempo fue de claro color gualdiverde, no solo por las ocasiones sino por el control del partido y la presión alta en la salida hispalense. A pesar de todo a los de Escobar le costó también originar. Mediada la primera mitad, el Sevilla C se estiró un poco pero sin apenas ideas, mientras que el cuadro gualdiverde puso cerco sin éxito a la meta de Brian.

Tras el descanso, aunque nada cambió... todo fue diferente. Los Barrios encontró el gol en un centro de Biri que Facu remató al palo y Forján, como buen ´killer´ se lanzó en plancha para marcar el 1-0 (49´). El Sevilla C tuvo la opción de meterse en el partido, pero David Zamora se lució al tiro casi a bocajarro de Pliego, que en el 69´ remató al palo. Perdonó el filial y Los Barrios sentenció.

Los Barrios: David Zamora (2); Gonzalo Almenara (1), Álex Vázquez (1), Manzano (2), Bonaque (1) (Paco Borrego 73´) (s.c.); Juanma (2), Biri (3), Mario Pérez (1), Facu (1) (Dani Hedrera 60´) (1); Javi Forján (3) (Goma 83´) (s.c.) y Alan (2).

Sevilla C: Brian (2); Núñez (0), Candela (0) José Espinar (0) Mario Espinar (0); David García (0) (Rares 77´) (s.c.), Pepe (1), Álvaro Fernández (0) (Eloy 58´) (1), Pliego (1); Luis Vacas (0) (Juan Delgado 77´) (s.c.) y Luis García (0).

Árbitro: Mateo Sánchez (Malagueño). Sin amonestaciones.

Goles: 1-0 (49´) Javi Forján; 2-0 (79´) Javi Forján; 3-0 (89´) Alan.

Incidencias: 400 espectadores.