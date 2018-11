Borja García: "Estoy siendo una esponja"

La plantilla del Écija está llena de jugadores con una dilatada experiencia y trayectoria, aunque el club azulino también apostó por jóvenes jugadores que destacaban en el panorama del balompié sevillano.

Este fue el caso del mediocenro Borja García. Finalizada su etapa juvenil, probó suerte en el Castilleja el pasado año, firmando el pasado verano por el club de San Pablo. "Hay un gran equipo, con grandes jugadores, con mucha experiencia. Estoy siendo una esponja. Me gustaría jugar más minutos (ha actuado en seis partidos, tres de titular), pero aprendo de todo", declaró el pivote, titular la pasada jornada contra el Sevilla C, donde fue uno de los destacados, aunque es consciente de que el equipo recupera efectivos: "No me arrepiento de haber fichado. Estoy contento, la afición es de lujo y me encuentro muy a gusto. A mis 21 años, estoy viviendo cosas muy importantes".

Respecto a los impagos, Borja señaló que "hay que ser profesionales y estar al margen".



El club ecijano continúa sin abonar lo adeudado

El Écija ha tomado aire con dos victorias consecutivas (Gerena y Sevilla C), aunque su situación económica sigue sin mejorar. Hay que recordar que ESTADIO desveló que plantilla y trabajadores apenas han cobrado una cuarta parte de sus contratos. Ayer hubo una nueva reunión con José Juan Trigás, consejero delegado, sin que haya soluciones por el momento. Son ya varias las promesas incumplidas por parte del club.