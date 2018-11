Resumen de los equipos sevillanos en División de Honor en la jornada 12

Alcalá 3-1 Rota: La fe panadera obra la remontada

Victoria de enorme mérito para un Alcalá que se reencuentra con el triunfo tras dos derrotas consecutiva, al superar a un rival directo como el Rota.

Los panaderos abrieron el partido con mucho ímpetu, pues en los primeros minutos Perejón y Morillo ya estuvieron cerca de poner a los suyos en ventaja. Sin embargo, los roteños golpearon primero, por mediación de Souza, quien con un gran disparo desde la frontal adelantó a los visitantes. Pese al mazazo, el Alcalá siguió buscando la portería con fuerza, sobre todo a través de las peligrosas incursiones de Cristian y Morillo. Así llegaron nuevas ocasiones de Perejón, por partida doble, y Edu Brenes. No obstante, a partir del minuto 30, el partido entró en una fase de tregua con la que moriría la primera mitad.

Tras la reanudación, el Rota pasó a jugar con tres centrales, equilibrando así el sistema local. La consecuencia fue el sopor. No pasaba nada en el partido hasta que, en el 60', un golazo de falta directa de Leal lo cambió todo. Aprovechando el impulso, dos minutos después, Iván Acosta adelantó al Alcalá al rematar en el área pequeña un pase de Morillo, tras el centro pasado de Perejón.

Desde entonces, pese a los intentos roteños, los locales no sufrían e incluso crearon peligro a la contra. En una de estas, llegó la sentencia de Rubén Rodríguez, al rematar con habilidad un centro de Morillo.

El control fue alcalareño en el tramo final, cuando una tangana supuso la expulsión de Rubén Rodríguez y Chico Benítez, lo cual fue el culmen negativo de un duelo que vuelve a lanzar a los de David Campaña.

Alcalá: De La Fuente (2), Cristian (3), Morillo (2), Juanma (1), Leal (3), Mario (1), David (1), Ba (0) (Ángel 45') (1), Edu Brenes (1) (Joseca 58') (1), Dani Perejón (2) e Iván Acosta (1) (Rubén Rodríguez 82') (1).

Rota: Jairo (2), Guille Campos (1), Iván Gutiérrez (1) (Josan 70') (1), Vicente (1), Chico Benítez (1), Orihuela (1), Ayoub (1) (Máiquez 45') (1), Iván (2) (Marchena 70') (1), Harana (1), Souza (2) y Segarra (1) (Yuni 59') (1).

Árbitro: Martín Gómez, onubense. Expulsó en el 86', por roja directa, al alcalareño Rubén Rodríguez y al roteño Chico Benítez. Amonestó a los locales Ba y Ángel; y a los visitantes Harana y Orihuela.

Goles: 0-1 (5') Souza; 1-1 (58') Leal; 2-1 (60') Iván Acosta; 3-1 (82') Rubén Rodríguez.