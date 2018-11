Jorge Yepes: "Me centro en lo deportivo"

Jorge Yepes, último fichaje del Écija Balompié, pasó ayer por los micrófonos de Andalucía Centro Deportes para analizar su desembarco en el Municipal San Pablo. Ex del Almazora valenciano, aunque se encontraba sin equipo y ejercitándose por su cuenta, el mediapunta, de 29 años, es consciente de que le costará "adquirir el ritmo físico de los compañeros", aunque espera estar pronto listo.

"Ya estuve allí en la 11/12, con el equipo en Segunda B, y me he decantado por volver para estar cerca de casa, pues soy cordobés. Ya me había entrenado la semana anterior con ellos y el entrenador dio su visto bueno", confiesa Yepes, que es "consciente de la situación económica" delicada por la que atraviesa el club azulino, pero prefiere centrarse "en el tema deportivo" exclusivamente: "Es el que me interesa, aunque confío, como mis compañeros, que lo monetario se arregle. Hay mimbres para estar arriba".

Se trata de un medio versátil, que puede actuar por ambas bandas y detrás del punta.