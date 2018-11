J.J. Romero, sobre el liderato: "Es algo que ni me preocupa ni me ocupa".

El Betis Deportivo sigue alargando su buena racha, tal y como ha demostrado en la Copa RFEF y su pase a los octavos de final. Los verdiblancos se impusieron este jueves al CD Huétor Tájar con un global de 4-3 y continuarán peleando por el título copero. No obstante, José Juan Romero ha comparecido en rueda de prensa pensando en su rival liguero de este domingo, el Algeciras. Este partido es una prueba de fuego, pues es "de los grandes del año en la categoría, en el mejor estadio". "Tiene todos los condicionantes para ser un partido a domicilio de los que todos queremos jugar. Siempre es un magnifico ambiente el que se respira allí y ante un muy buen equipo", añadió.

Jugar dos competiciones es un factor que le puede pasar factura al filial bético tarde o temprano, aunque a J.J. Romero no le sirve como pretexto: "No, no hay ninguna excusa ni ningún pretexto. Sí es verdad que nos gustaría tener más gente disponible para tener más alternativas, pero el futbolista tiene que estar preparado para competir dos veces en semana sin ningún tipo de duda".

El Betis sigue rozando el liderato en liga, dependiendo de una victoria suya y un pinchazo del Córdoba B. No obstante, el técnico no piensa en el primer puesto, sino en seguir sumando puntos: "Es algo que ni me preocupa ni me ocupa. Si nosotros ganamos en Algeciras y hubiera que firmar a cambio que ganara el Córdoba B, está firmado ahora mismo". Lo único importante es "mantener la regularidad, ir a Algeciras a ganar porque sería un fantástico golpe de autoridad, pero con los pies en el suelo", ha expresado.

Finalmente, José Juan ha dedicado unos minutos a analizar al rival, que está "haciendo una fantástica temporada". "Es un grande de la categoría. Creo que, incluso, por todo lo que significa, por lo que mueve, se le queda pequeña, debería de ser un club que estuviera continuamente viviendo en Segunda División B como mínimo, de ahí para arriba. Intenta salir de la Tercera División. Lleva un par de años ahí y le cuesta, porque salir de aquí cuesta mucho". Además, añadió que "han hecho un equipo bastante renovado, han cambiado la filosofía de juego y están haciendo las cosas muy bien". "Cuando se hacen las cosas muy bien, se recogen frutos", concluyó.