Mario Begines, 'El correcaminos del Guadalquivir'

Mario Begines es el dueño indiscutible de la banda diestra del Coria. Suma 990' consecutivos (para un total de 1.160'), con dos jornadas intersemanales incluidas, lo que hace una idea de la fortaleza de un jugador que se ha hecho dueño del carril diestro del Coria. No en vano, no extraña en un futbolista que superó en su etapa juvenil una fractura de fémur en su pierna derecha y una rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda.

Por ello, y tras alcanzar la pasada temporada la Segunda B, el cañamero quiere más. "Uno siempre quiere aspirar a lo máximo y subir más. Hace tres años estaba jugando en el Rinconada y en dos años llegué a Segunda B. Mi sueño es ser futbolista y por ello me cuido y me dedico al máximo", dijo el potente lateral de 23 años, que tras jugar en juveniles en el San José, Betis y Sevilla Este, se curtió en el Morón, Rinconada y San José, donde Dioni Arroyo le situó en el lateral diestro. "Siempre he sido extremo derecho, con mucho gol. Pero esa temporada cayó lesionado el lateral y el míster me puso ahí, con mucho recorrido. Marqué once goles y luego fiché por la Lebrijana, donde lo jugué todo hasta que fiché por el San Fernando", recordó el lateral, valorando la experiencia adquirida en Segunda B, aunque jugó poco.

Ya en el Coria, Mario destacó su satisfacción: "En verano tuve varias ofertas, pero me gustaba el proyecto. Nos está faltando en algunos partidos efectividad. Queremos acabar en la zona media-alta y pelear por algo".