Camino Viejo-Tomares: Un derbi añorado tras siete años

El fútbol son emociones y no hay un escenario donde más se viven que en un derbi, poniéndose de manifiesto la pasión y sentimiento que despierta el deporte rey, una sensación que, sin ninguna duda, se vivirá mañana en el José Moreno 'Pepillo'.

El feudo aljarafeño acoge, a partir de las 12:00 horas, el que será el quinto derbi tomareño: Camino Viejo-Tomares. El aficionado volverá a disfrutar de él tras siete años, ya que la última vez que ambos conjuntos se vieron las caras fue en la 10/11. En la primera vuelta, reparto de puntos (1-1), mientras que el Camino Viejo venció en la segunda (0-1) con gol de Chema en el 60'. Fue un 9 de enero de 2011, día desde el que no se ven las caras en partido oficial.

"La gente está expectante, deseando de que llegue el domingo. Incluso, yo que vivo en Castilleja, me preguntan y se interesan por el partido. Cabe desear que se vea un espectáculo bonito y que el día sea una fiesta", declaró Francisco Delgado Rojas 'Selu', entrenador del Camino Viejo, todo un veterano de los banquillos sevillanos que devolvió el pasado año a los auriazules a la máxima categoría hispalense.

Del encuentro, señaló que: "Mi equipo llega bien. No en cuanto a resultados (encadena cuatro semanas sin vencer), pero sí en cuanto a juego. Dominamos los partidos y los chavales se merecen más", apuntó Selu, elogiando el potencial de su rival: "Se trata de un gran equipo. Ya lo era el pasado año, pero en éste pienso que el conjunto es más equilibrado. Es para que estén en otra categoría, aunque en un derbi todo es posible. Además, tanto el año pasado como éste, no hemos perdido contra ellos. Este verano les ganamos 1-0 en nuestro trofeo y el pasado año no perdimos en los dos amistosos que jugamos".

Dicen que en un derbi no hay favoritos, pero en esta ocasión, se ven las caras el undécimo (Camino Viejo) contra un invicto Tomares que lidera la clasificación. "Cualquier semana el rival te plantea un partido difícil. Es el hándicap a la gran temporada que estamos haciendo. Por ello, planteo el derbi como un partido más", declaró Nacho Molina, míster del Tomares, que espera un duelo igualado: "Espero un choque físico. Llevan los mismos goles en contra que nosotros, lo que quiere decir que es un conjunto fuerte atrás. Habrá que estar muy concentrado porque si nos hacen gol, será complicado". De su equipo, indicó que: "Hemos dado con la tecla y apenas ha habido periodo de adaptación".