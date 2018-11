Ceballos: "Fue nuestro peor partido"

Alejandro Ceballos no le puso un pero a la derrota de su equipo frente al Ciudad de Lucena (3-0). "Hay que felicitarlo por su ímpetu. Fue nuestro peor partido; mi equipo estuvo muy desconocido, fue muy inferior. No supo aprovechar la superioridad. Si algo ha tenido este Coria es la valentía, competir al cien por cien", declaró el entrenador de los ribereños, autocrítico y a la vez esperanzado en que su escuadra volverá a tomar el buen camino: "Tienen un estilo de juego más que reconocido y teníamos el partido preparado, pero las pizarras fallan; fallamos los entrenadores antes que los jugadores. El equipo estuvo sin pies ni cabeza, hay que reconocerlo. Poco que reprochar al resultado, el rival ha aprovechado sus ocasiones. Podemos entrar en una situación complicada que me preocupa. Confío en mi plantilla; toca valorar este tipo de situación e intentar aprender de los muchos errores cometidos y, sobre todo, tener una identidad que nosotros no la tuvimos en este encuentro".

Lesión de Redondo

La guinda al mal partido del Coria en Lucena fue la lesión de Redondo. La plantilla ribereña lleva sufridas varias lesiones en lo que va de temporada y se temía lo peor cuando el exsevillista no pudo continuar. Sin embargo, una vez acudido al Hospital de Cabra se descartó una rotura en su rodilla. Se le diagnosticó un esguince y ayer acudió a la Mutua para nuevas pruebas.