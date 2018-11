Yeray (Alcalá), a la tercera fue la vencida.

Yeray, después de vestir las camisetas del Nervión y del Mairena, puede lucir la elástica que soñaba. "He cumplido la ilusión de jugar en mi pueblo", manifestó en una entrevista realizada por los medios oficiales del Alcalá, en la que muestra su satisfacción.

"No fue una desilusión no quedarme en las dos ocasiones que probé. Me lo tomé como que no estaba preparado y que había que intentarlo más tarde. Nunca me rendí. El año pasado aguanté hasta el final de temporada (jugó únicamente 224') y este año he tenido el premio", declaró el mediocentro y faro blanquiazul, destacando como clave la figura de su entrenador, David Campaña: "Ha sido importante coincidir con un gran entrenador que sí me ha dado confianza en mi puesto y jerarquía. Tengo la ilusión por demostrar en el Alcalá el jugador que soy".

El alcalareño asegura que, anteriormente, incluso, acudió a "una psicóloga porque en mi casa me comía el coco", recogiendo el pasado verano los frutos a su perseverancia: "Quería escuchar al club. Tenía la ilusion y se dio la oportunidad. Quise saber las condiciones y me interesaban, emprendiendo así mi camino en el Alcalá".

Esta temporada, a diferencia de la anterior, Yeray sí es importante. Suma 920' en las primeras trece jornadas, incidiendo en el papel de su entrenador. "La clave está en la confianza de uno mismo y la del técnico. El jugador se ve apoyado. Este club es una familia y tenemos una gran plantilla", declaró.



Ascenso

Pese a tratarse de un proyecto radicalmente distinto al de temporadas anteriores, la afición del Alcalá no renuncia al ascenso, objetivo que se lo toman con calma en el vestuario. "La gente nos mete ese punto de presión, pero dentro no la tenemos. Hay ambición, pero nos lo tomamos tranquilo. Partido a partido", consideró Yeray.