Resumen de los equipos sevillanos en Tercera División en la jornada 19

Écija 0-1 Lebrijana: Los albicelestes toman oxígeno

Un gol de Juande le bastó a la Lebrijana para derrotar al Écija en un duelo clave en la zona baja de la tabla. Los de Hidalgo se reencuentran con el triunfo después de tres derrotas consecutivas, mientras que los azulinos, a pesar de la mejoría de las últimas jornadas, siguen sin hallar la regularidad deseada como local.

El tanto que a la postre resultaría definitivo llegó en el minuto diez, cuando Juande remató a gol en el segundo palo un córner tras una mala salida del meta Fernando. Fue la única jugada destacable de un partido que se fue al descanso sin más ocasiones de gol ni para locales ni para visitantes. Tras el asueto, la Lebrijana siguió controlando el encuentro con oficio y sin sufrir demasiado ante un Écija incapaz de inquietar la meta de Iván Ares. Hasta que en el 68' los azulinos disfrutaron de una doble ocasión por medio de Isuardi, que a la media vuelta se encontró con el meta, y Juan Delgado, que, a renglón seguido, envió un cabezazo al larguero. Cinco después, Panadero perdonó la sentencia de un derbi que terminó con ocasiones de Isuardi y Juan Delgado para los locales y de Panadero y Sosa para los visitantes.

Écija: Fernando (0), Manu Martínez (1), Ocaña (2), Cote (1) (Carlos Fraile 77') (1), Galiano (1) (Yepes 51') (1), Marrufo (1), Barragán (1), Migue García (1), Juan Delgado (1), Isuardi (2) y Santi Luque (1) (Saam 60') (1).

Lebrijana: Iván Ares (2), Juanma (1), Sánchez (1), Juande (3), Iván Álvarez (1), Robe Moreno (1), Lúa (1) (Frank 87') (s.c.), Sosa (1), Panadero (1), Juan Benítez (1) (Copero 89') (s.c.) y Ranchero (2) (Benítez 85') (s.c.).

Árbitro: Hernández Maestre, gaditano. Amonestó a los locales Migue García, Santi Luque, Cote, Barragán, Isuardi y Yepes; así como a los visitantes Robe, Juande, Iván Ares y Benítez.

Gol: 0-1 (10') Juande.

Incidencias: Unos 1.000 espectadores vieron el partido en el municipal de San Pablo de Écija.



Utrera 0-0 San Roque: Perdona y se tiene que conformar con un punto

El Utrera no pudo pasar del empate frente al San Roque de Lepe en el duelo en el que Nico Monclova le paró un penalti a Carreño y Plusco envió un balón al poste en el segundo acto. Durante el primer tiempo, el cuadro de Galván llevó el peso del envite y disfrutó de varias llegadas en las botas de Pablo Haro, que antes del descanso se topó con el meta onubense. Tras el asueto, apareció Ayala en un disparo de Sergio Martínez antes de que Nico Monclova, en el 63', evitara el gol de Carreño desde los once metros y Plusco, en el 72', rematara al larguero.

Utrera: Ayala (3), Esteban (1), Toni (1), Cachana (2), Álex Ortiz (2), Barranco (1) (Jairo 75') (1), Sergio Navarro (1), Isra (1), Carreño (1), Javi Medina (1) (Domingo 82') (1) y Pablo Haro (1) (Plusco 68') (1).

San Roque: Nico Monclova (1), Fran (1), Sergio Martínez (1), Fatah (2), Siles (2), Nico Gaitán (1) (Manu Fidalgo 73') (1), Miguelito (1) (Sergio Rodríguez 65') (1), Ekedo (2), Higor (1), Camacho (2) (Cerpa 83') (1) y Pablo Ganet (0).

Árbitro: Baena Acal, gaditano. Amonestó al local Barranco, así como a los visitantes Fatah, Nico Gaitán, Siles, Higor y Sergio Martínez.

Incidencias: 422 espectadores vieron el partido en el San Juan Bosco de Utrera.



Gerena 1-0 Cabecense: Rioja reluce entre el miedo a perder

El Gerena logró un triunfo vital ante el Cabecense en un derbi provincial igualado que decidió el goleador Rioja, que en la primera ocasión minera anotó el único gol del envite. La mala situación de ambos equipos en la tabla marcó un partido lleno de imprecisiones y de falta de claridad en ambos ataques.

De entrada, la presión a un hombre que planteó Chesco ahogó a un Gerena que en los primero veinte minutos fue incapaz de encontrar su juego basado en la posesión de balón. Bajo un esquema con tres centrales (Bucarat, Javi Salas y Toro) y dos carrileros largos (Galán, buen partido en su debut, y Juanan), el Cabecense se adueñó del partido y, aunque sin ocasiones claras, merodeó el área de Marco. Nada hacía presagiar que en el 23' llegaría el tanto del Gerena tras un balón a la espalda de los centrales que cazó Gázquez, cuyo disparo a puerta fue embocado a gol, con cierta dosis de fortuna, por Rioja. Diez después, pudo empatar Galán, que se encontró con el palo tras enganchar de volea un balón en el segundo palo. A partir de ahí, el Gerena, con su ya clásica posesión, empezó a controlar al envite y a llegar con más peligro al área de Iván Casas, que vio cómo hasta en dos ocasiones Rioja tuvo la sentencia. En la primera, disparó al lateral de la red en el mano a mano, mientras que a renglón seguido, cruzó demasiado un chut tras una buena jugada de Vega.

Después del asueto, el Gerena tiró de pragmatismo para defendar su exigua pero valiosa ventaja. Lejos de complicarse atrás en la salida de balón, el cuadro de Cachola entendió que el partido requería de un fútbol más físico y de oficio. Ahí emergieron tres figuras claves: Checa, Tore y Ernesto. Así, el Cabecense, que pasó a jugar con defensa de cuatro tras la entrada de Dani y Francis, apenas halló regularidad en su juego para inquietar la meta minera. Solo Javi Salas, ya en el 82', tuvo una clara ocasión. El central, tras una dejada de cabeza de Pulet, disparó al cuerpo de Marco. Posteriormente, Tore, después de una gran recuperación de Vega, y Manolete, que cazó el rechace del disparo del capitán, perdonaron la sentencia antes del pitido final.

Gerena: Marco (1), Manolete (1), Juanjo (1), Sebas (2), Tore (3), Checa (2), Vega (1), Ernesto (1), Rioja (2) (Valencia 85') (s.c.), Mario (1) (Relaño 70') (1) y Gázquez (1) (Teté 64') (1).

Cabecense: Iván Casas (2), Galán (2), Bucarat (1), Javi Salas (1), Cristian Toro (1) (Francis 57') (1), Shuster (1), Lolo (1) (Dani Marín 57') (1), Juan Guerra (2), Pepelu (1) (Pulet 46') (1), Jesús Mari (1) y Juanan (2).

Árbitro: Vázque Hidalgo, onubense. Amonestó a los locales Sebas, Tore, Vega, Ernesto, Rioja, Mario, Relaño y Gázquez; así como a los visitantes Javi Salas, Galán, Juan Guerra, Jesús Mari, Pulet, Bucarat y Dani.

Gol: 1-0 (23') Rioja.

Incidencias: 121 espectadores, varios del Cabecense, acudieron al José Juan Romero.



Betis Deportivo 1-1 Coria: Respiro ribereño ante un gris filial



Volvió a dejarse puntos en casa el Betis Deportivo, que ha perdido contundencia en las últimas jornadas en su lucha por el 'play off' de ascenso, dando vida con este 1-1 a un Coria ahogado por una terrible racha (0 de 12) que amenazaba su permanencia y que respira con un punto meritorio por el rival y por el escenario. Con bastantes rotaciones, los de José Juan Romero no fueron ellos mismos en un derbi parejo en la estadística y que sólo habrían ganado a los puntos los verdiblancos.



Se adelantó pronto el filial, que había avisado con una doble oportunidad de Raúl García. El espigado punta juvenil se resarció cumplido el cuarto de hora, marchándose con calidad de Jony, regateando a Cepeda en su salida y dejando atrás para que Abreu remachara a placer. Un tanto que despertó a los ribereños, intensos de salida aunque adormecidos luego con el juego de toque local. Así, en el ecuador, Mario Begines aprovechó un error en el pase de Paul, improvisado central, para probar los reflejos de otra novedad en el once, el meta Tienza, bien ante Chapi a ocho del intermedio. Su homólogo amarillo evitó, en la acción anterior, el segundo de Meléndez desde lejos. En la recta final de esta fase, el partido se animó bastante. Por ejemplo, un remate al travesaño de Abreu que estaba anulado por fuera de juego y una falta lateral de Feito que se quedó corta, si bien sobresalió obviamente el gol del empate, obra de un Chapi que cabeceó bien abajo el medido servicio de Mario (43'). Tablas en apariencia justas tras un periodo inicial aletargado y con más ruido que nueces.



En la reanudación, la entrada de Robert y Julio Alonso otorgó verticalidad y profundidad a los heliopolitanos -hasta Trápaga se contagió por su banda-, pero el Coria no se arrugaba y Paul tuvo que cruzarse para evitar que Chapi fusilara a Tienza, tras una falta botada por Feito. Arrancaba esta segunda mitad preñada de imprecisiones y, por ende, de alternativas, con mando intermitente del Betis Deportivo y transiciones constantes de los amarillos. En el 64, Robert, que buscaba socios desesperadamente, no apuntilló por poco el centro-chut de Raúl, que había recibido entre líneas de un Julio Alonso pasado de revoluciones. No lograba, sin embargo, el anfitrión serenarse lo justo para que la intensidad y el ímpetu por ganar no se transformaran en precipitación y ansiedad. Incluso, en el 77, los ribereños pidieron penalti en el despeje de Iván Navarro a córner a medias entre el pecho y el brazo.



Betis Deportivo: Tienza (2); Trápaga (2) (Iván Navarro 72') (1), Paul (1), Edgar (1) (Julio Alonso 52') (1), Diego González (1); Jaime Garijo (1); Nieto (2), Abreu (2), Rodrigo (2), Meléndez (1) (Robert 46') (1); y Raúl García (2). Coria: Cepeda (2); Mario Begines (2), Jony (1), Maristany (2), David Feito (2) (Pedro 64') (1); Espada (2) (Israel 82') (1), Iván Martín (1) (Enrique 66') (1), Migue Sánchez (2), Chapi (3); Pavón (2) y Chacón (2). Árbitro: Lozano Díaz (onubense). Amarillas a los locales Edgar, Julio Alonso, Diego González, Trápaga y Paul, y a los visitantes David Feito, Chacón, Espada, Enrique, Jony y Migue Sánchez Goles: 1-0 (16') Abreu; 1-1 (43') Chapi. Incidencias: Unas 750 personas en el campo 1 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol de Sevilla. Unas 750 personas en el campo 1 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol de Sevilla.

Sevilla C 3-0 Arcos: Oxígeno a balón parado

El Sevilla C logró una importante victoria ante el Arcos en su carrera por salvar la categoría en el Grupo X de Tercera división.

Los de Paco Peña firmaron un buen partido en el que se impusieron merced a su solidez y, sobre todo, a la perfecta interpretación de la estrategia a balón parado. De hecho, los tres tantos anotados por los sevillistas llegaron de la mano de la pizarra, en tres acciones paradas. Así, en el minuto 15 abrió el marcador Ryan, lo que le dio tranquilidad a los nervionenses ante la urgencia de sumar triunfos para salir de la zona baja. Trataron de reaccionar los gaditanos, pero el Sevilla C estuvo muy ordenado y el meta Adrián respondió cuando le inquietaron. Ya en la segunda parte, Espinar aumentó la distancia en el marcador en otra jugada a balón parado y sólo tres minutos después, otra vez con el librito, Pliego sentenció la importante victoria blanquirroja. Tras no sumar en cuatro jornadas, los foráneos daban por bueno el punto, por lo que decidieron alargar los minutos de la basura con pérdidas de tiempo, al tiempo que el filial se desesperaba sin pisar mucho el área rival. Se salieron con la suya los de Ceballos, que sólo pasaron apuros en el alargue, cuando Cepeda hubo de lucirse ante Diego González y Robert.

Sevilla C: Adrián (3), Juan Delgado (2), Luis Holgado (1), Carmona (3), Mario (2), Espinar (2), David García (3), David Rodríguez (1), Ryan (2) (Simo 74') (1), Vacas (2) (Pliego 62) (2) y Eloy (3) (Núñez 76') (1).

Arcos: Isi (1), Álvaro (1) (Giráldez 31') (1), José Antonio (1), Nico (2), Molina (1), Bugatto (1) (Rafa 70') (1), Sergio (2), Maki (1), Álvaro González (2), Caba (1) y Borja (1) (Javi 45') (1).

Árbitro: Sarmiento Núñez, jiennense. Amarillas a los sevillistas Ryan y David García y a los arcenses Giráldez, José Antonio, Bugatto y Sergio.

Goles: 1-0 (15') Ryan; 2-0 (65') Espinar; 3-0 (68') Pliego.