"Todavía no tengo fuerza para darle con el empeine y le di de la forma más sencilla", señala Jorge Bayón con su habitual desenfado, el mismo que exhibe cuando pisa un terreno de juego, acerca de su gol ante el CD Rota (1-2), un tanto que le dio los tres puntos al Castilleja, materializado con un toque sutil desde la frontal del área.

El 'mago de Pino Montano', a sus 35 años, y después de temporada y media sin jugar, decidió continuar su carrera en el Castilleja, en División de Honor, un equipo en el que afirma que ha caído de pie. "Para mí, lo importante es que me han dado mi sitio. Desde mi experiencia, aporto lo que puedo, y cuando me toque jugar, hacer lo que siempre he hecho. Los equipos que son una familia me vienen bien", valoró el medio ofensivo, añadiendo que: "Cuando acabé con el Coria (en la 16/17, con el descenso a DH Sénior) decidí apartarme. Me encontraba un poco saturado. Estuve entrenando en el equipo de mi barrio, en el Pino Montano, y me valió de mucho. Respiré aire fresco".

Después de una dilatada trayectoria en Tercera, Jorge se sumó al nuevo proyecto del 'Casti', pero bajando un escalón, algo que no le preocupó. "Aquí estaban amigos míos como Isco, Pedro o Plata. A través de ellos me puse en contacto con Manuel (Luque, míster castillejano); le dije que tenía que hacer una pretemporada dentro de la temporada porque llevaba año y medio sin competir. El grupo me acogió bien y hay ganas de hacer cosas buenas", señaló, mostrando su deseo: "El ascenso sería un buen broche a mi carrera. No sé si será mi último año, no lo sé, pero tengo 35 años y nunca se sabe".

Por último, Jorge no se olvida de Coria y Gerena, sus anteriores equipos, uno en descenso y otro en los puestos bajos en Tercera: "Me duele por la situación que están pasando, pero seguro que saldrán de abajo".