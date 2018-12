La redención del delantero

José Luis Vidal Romero 'Pepelu' llegó el pasado verano al Carlos Marchena de Las Cabezas de San Juan con grandes expectativas. De la mano de su paisano, Antonio Jesús Falcón, el lebrijano confiaba en que éste iba a ser su año. Sin embargo, los planes no se están cumpliendo.

"La marcha de Falcón (dimitió en la jornada 10) me afectó. Es mi amigo, confiaba mucho en él y él en mí. Pero como en todos los trabajos, te debes a tu jefe y ahora confiamos ciegamente en Chesco", declaró el canterano bético, que llegara a debutar en Europa de la mano de Pepe Mel en 2013.

Acerca de los problemas de un Cabecense que es penúltimo con trece puntos, Pepelu considera que hay también un factor psicológico importante para entender la dinámica negativa. "Confío en que vamos a salir adelante porque estoy convencido de que hay equipo para ello, pero no sabemos qué pasa exactamente. No estamos teniendo nada de suerte y al menor golpe nos venimos abajo. En ello está incidiendo el míster", declaró el '9' rojinegro, que ante el Sevilla C, rival ugiense por la salvación, sumó su segundo gol de la temporada, catorce jornadas después de estrenar su casillero: "Volver a marcar es una satisfacción y si es para ganar, mejor. Había que ganar sí o sí y lo hicimos. Ojalá este triunfo y el gol sirva para cambiar la dinámica e ir hacia arriba".